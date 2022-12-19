【校長專欄】年末感恩 給家人暖笠笠的冬天

這陣子氣溫驟降，但見愛惜子女或孫兒們的爸媽及祖父母，每天依舊風雨不改，不畏嚴寒護送孩子上學，這個源於愛的生活日常，其實孩子也了然於心。

為了回謝家長，佛教林炳炎紀念學校藉著今個學期的最後上課日，特別於校內架設一棵能夠「送暖」的感恩樹，並安排「維你送暖」活動：預先請全校同學撰寫感恩咭，然後憑咭換取暖笠笠的維他奶，好讓學生們即席送給護送自己回校的家人飲用，既能驅走寒氣也送上窩心暖意以表感謝。

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孩子自小便被父母及師長教導要常懷「感恩」，最簡單的例子便是獲得別人的幫助後要說一聲「多謝」，以表示懂得欣賞別人為你的付出或幫忙。提倡感恩教育的學者Robert Emmons 指出自小培育孩子感恩的行為，能有助孩子學懂愛惜當下的各樣事情，培育正向情緒，加強抗壓力，同時亦能提昇自我的價值觀及幸福感。

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需要留意的是，縱然自小便被教導要說「多謝」，可是低年級的孩子或許只會理解為一種機械式的有禮貌行為，並未完全明白背後「感恩」的實際意義。倘若學校能夠就此多花功夫在校園建立「感恩」文化，並將之具體呈現其實亦不困難，而且很多活動也適合作為切入點。

諸如佛教林炳炎紀念學校的感恩教職員團隊日前便實踐了前文提及的小點子，並進行事前準備及佈置「送暖感恩樹」，讓一盒/支熱哄哄的維他奶在寒冬捧在家長手心，既能讓學生體驗如何感恩，亦讓父母或長輩們瞬間暖在心頭，成為親子之間當天的小確幸。

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