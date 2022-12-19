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【東張西望】墮傳銷陷阱遭契女哄買藥埋單21萬　伯伯服藥後全身腫脹入院

保健美顏 18:45 2022/12/19

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年老夫婦墮傳銷陷阱遭契女哄買藥，埋單21萬伯伯服藥後全身腫脹入院。

年老病患不堪洗腎之苦，誤墮傳銷陷阱。《東張西望》昨晚(18日)便報道一名陳婆婆疑誤信從事傳銷的「契女」阿紅的花言巧語，向對方購買了約21萬元的保健產品，讓患有腎病的丈夫陳伯服用。但隨著服用劑量越來越大，至日服5粒藥丸時，丈夫身體不但未見好轉，狀況更急轉直下，出現全身水腫需緊急送院。當陳婆婆事後要求退款時，對方更充耳不聞。

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陳婆婆指因親友見面，而與同場的阿紅認識，二人第一次見面時，對方便已急不及待叫「契媽」，其後對方更「自來熟」，經常主動致電關心，又噓寒問暖，又主動為她買餸，未幾更登門造訪主動做家務，讓兩老對她的好感信任大增。後來，阿紅便漸露出狐狸尾巴，首先趁家中只有陳伯一人在家時，以「鹿胎盤素」可減少洗腎次數為由，成功游說對方買了七樽約21,880元的保健產品；其後又向陳婆婆指保健品可助長記性和促進夫妻之間的感情，先後讓兩位老人共花費21萬多為自己買下十套產品。

陳伯表示，起初每天只吃四粒保健藥時，身體便「長瘡」，但當時阿紅反指是良好反應，於是更將劑量增大，叫陳伯改為日服五粒藥，最終卻令陳伯因全身腫脹，需要留院兩個星期才可以出院。出院後兩老與子女商量後，亦不敢再食餘下藥物，於是便打算向阿紅退掉剩下的13萬元未開封的貨品，豈料對方不但對「退款」充耳不聞，反叫陳伯繼續服用。

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家庭醫生林永和於節目中便表示腎臟病人不適宜胡亂服用保健藥品，因許多時均有虛不受補的情況，更會加重病人身體負擔。他又指當身體「出一啲咁嘅肉粒同腫脹呢，就可能係腎臟功能再次出現問題或者係身體內有一啲嘅感染，即係有一啲指數轉壞阿。」

《東張西望》其後與阿紅取得聯絡，她不但否認是自己游說婆婆買九十幾樽，更強調「係契媽話要買個五套嘅，唔係我叫佢買嘅！」，只後被問及當中有幾多佣金時，她更反應極大指自己只賺了陳婆婆數百元。《東張西望》向有關公司公司表明身份後，對方則表示不接受採訪但會就經銷商手法進行調查。

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責任編輯：羅嘉欣

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