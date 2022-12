【大劉千金】20歲大女演芭蕾舞劇逾萬呎豪宅練舞　大劉送花寫賀卡署名「PaPa」

▲ 20歲劉秀盈參演芭蕾舞劇《胡桃夾子》,爸爸大劉送花寫卡署名「PaPa」祝賀。

富商劉鑾雄(大劉)與舊愛呂麗君(現名呂姵霖)的20歲長女劉秀盈(Zoe)能歌善舞,不但是彈結他和彈琴好手,更是一名芭蕾舞者,入選了香港芭蕾舞劇團。最近香港芭蕾舞劇團在香港文化中心場演出經典芭蕾舞劇《胡桃夾子》,一連19場,Zoe都有份參演,媽媽呂麗君親身到場支持,爸爸劉鑾雄也有向女兒送花,更親筆寫賀卡支持愛女。

去年入選香港芭蕾舞劇團的Zoe,今年聖誕繼續有份演出經典劇目《胡桃夾子》,日前在香港文化中心開鑼。劉秀盈日前在IG分享當日盛況,其中一張照片她身穿宮廷戲服,手捧一大束鮮花,還附上一張卡,相信是大劉親筆用英文寫上:

盈盈,祝你好運,享受表演。(Ying Ying, good luck, enjoy the show)

▲ 劉鑾雄向女兒送上花束,更親筆寫賀卡支持愛女。(IG圖片)

卡上署名「with love from PaPa」,祝賀女兒演出成功。Zoe在帖文中以英文寫道:「感謝我可愛的父親支持我的表演。(Thank you to my lovely Dad supporting my performance)」

而身穿粉橙色長褸的呂麗君也為女兒感到驕傲,在IG以英文寫道:「我們為Aspen首次作為香港芭蕾舞劇團舞者的表演感到驕傲。Aspen對香港芭蕾舞團邀請她一同演出感到榮幸,並很高興在創意和本地化改編《胡桃夾子》中榮獲宋慶齡的歷史部分,以及一位騎師。她在這照片中身穿戲服,我真心希望大家有機會在今年聖誕節,親眼欣賞這場精彩香港版本的胡桃夾子芭蕾舞劇。」

逾萬呎獨立屋練舞

為了準備演出,Zoe連日來在自己的豪宅中練舞,她不時在IG限時動態中分享練舞影片,有時呂麗君陪同女兒一同在大宅的玄關位置練習,最近還有一棵約兩層高的聖誕樹相伴,畫面唯美。

據悉,呂麗君與一對子女秀盈和子鋒居於渣甸山白建時道12號的逾萬呎獨立屋,屋內空間感十足,加上放置了全身鏡及欄杆設備,很適合Zoe練舞。屋內亦有大量樂器,包括三角琴、結他套裝及整套爵士鼓。豪宅還設有水晶吊燈配合啡色木傢俬,並舖上雲石地磚,氣派十足。

縱然Zoe於15歲才正式學習跳芭蕾舞,但極具天份的她在短短兩年的努力練習下,便獲得英國皇家舞蹈學院頒發證書認可,去年入選香港芭蕾舞劇團,更在國際芭蕾舞比賽中奪得金獎,為港爭光。

Zoe身為富二代從沒有曬名牌,最多曬樂器和舞技,最愛以歌會友。早前她大曬歌喉翻唱林子祥的《分分鐘需要你》獻給父親大劉,雖然大劉沒有一同居住,但兩父女隔空送暖也很窩心。劉秀盈另精通音樂及武術,即睇【下一頁】

