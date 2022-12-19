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【母乳vs奶粉】心痛太太強忍不適餵人奶　醫生爸二胎全餵奶粉：媽媽不是母乳製造機

育兒經 17:22 2022/12/19

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媽媽不是母乳製造機。

身為小兒科醫師同時也為人父，我絕對支持嬰兒應餵食母乳，因為母乳有許多優點是配方奶無法取代，如較高的蛋白質含量、較容易消化和吸收、內含免疫物質可增加保護力對抗細菌和病毒感染、減低早產兒罹患壞死性腸炎的機率、可能提升智商等，從出生開始就讓寶寶接受母乳，好處多多。

身為丈夫，我對母乳哺育政策中「媽媽的角色」有些疑惑，因為大部分的觀念幾乎是從「寶寶會從母乳得到好處」出發，鮮少從「媽媽的感受」來看到這件事。女性生產是一件很辛苦又冒生命危險的過程，不管是身體或心理都會承受極大的壓力，好不容易等到寶寶健康出生，緊接而來的是 24 小時不眠不休的照顧工作，根本無法好好休息。

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還記得在我大女兒出生後，我看到才剛接受剖腹產手術沒多久的老婆，吊著點滴、插著尿管、強忍腹部傷口疼痛在病房裡努力擠奶，雖然知道是為了寶寶的健康，心中還是充滿不忍和不捨。也曾聽過有些媽媽因為奶水不足無法正常哺育母乳，覺得愧對孩子，最後精神崩潰罹患產後憂鬱症。

也常看到當媽媽的護理師，每天利用中午休息時間，躲在小房間裏拼命擠母乳，之後又繼續沉重的護理工作，每個媽媽都是懷著對孩子滿滿的愛而心甘情願地做這些事，但我不禁開始質疑﹕「難道為了寶寶好，就該讓媽媽這麼辛苦？」

老婆生第一胎後，強忍身體不適努力擠母乳，卻因為沒有得到充足的休息而奶水不足，最後自然斷奶，想起這段回憶就覺得很心疼，也因為如此，今年老婆剖腹產生下老二後，我做了一個讓身邊很多同事不解又離經叛道的決定，就是不要哺育母乳直接餵食寶寶配方奶! 同事詢問原因，我只淡淡回答﹕「這次我只想讓老婆產後好好休息......」

在寫這篇文章前內心很掙扎，擔心被人誤解身為小兒科醫師竟不支持母乳哺育，但最後還是選擇分享個人的經驗，因為我覺得在「寶寶會從母乳得到好處」的背後，同時也要注重媽媽的感受，媽媽是活生生的人，不是「母奶製造機」。同時是小兒科醫師、父親、丈夫，這次我選擇丈夫的角色，不是不愛寶寶，只是更愛老婆，這才是真正的理由!

文章獲「Dr. E 小兒急診室日誌」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳

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