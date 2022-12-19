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【伊尼舍林的女妖】哥連法路有望問鼎奧斯卡影帝　 與班頓基臣旗鼓相當鬥演技

娛樂 17:15 2022/12/19

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金像電影《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri） 導演馬田麥當奴 (Martin McDonagh) 新作《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin），目前已贏得34項電影大獎及86項提名，包括金球獎8項提名，亦被美國國家評論協會選為年度十大電影。

電影更贏盡口碑好評如潮，在權威影評網站Rotten Tomatoes 獲得97%好評。男主角哥連法路 (Colin Farrell) 贏得多個影帝獎項和提名，被譽為有望問鼎奧斯卡大熱之作。

旗鼓相當鬥演技

金球獎影帝哥連法路，與曾參演《哈利波特》系列 (Harry Potter) 的艾美獎最佳男主角班頓基臣 (Brendan Gleeson)，曾在導演馬田麥當奴的首部長片《In Bruges》合演殺手，表現合拍默契十足。

這回導演專誠為二人度身訂造故事角色，讓一對最佳拍檔再次盡情鬥戲，旗鼓相當的精湛演出贏盡掌聲！

電影以一對多年好友忽然反目為故事主線，帶出導演最拿手的黑色悲喜劇，笑中有傷有痛，盡見人性掙扎。導演同時以這段分裂友情對照愛爾蘭內戰背景，別具深度和寓意。而電影戲名指的是愛爾蘭傳說中以哭聲預報死訊的「報喪女妖」，當中的意味就交由觀眾細嚼思辯。該片預計在明年1月在香港上映。

最新影片推介：丁子朗專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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