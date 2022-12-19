【港鐵票價】民建聯倡港鐵票價機制加入盈利指數　事故罰款上限增至5千萬

▲ 陳恒鑌建議，在港鐵票價調整機制中的計算方程式加入「盈利指數」。（關景騰攝）

政府正就港鐵票價調整機制進行檢討。民建聯建議機制加入「盈利指數」，若港鐵在有關年度錄得盈利，便不准加價；又建議增加港鐵就每宗事故的罰款上限至5000萬元。

民建聯立法會議員陳恒鑌今日表示，建議在港鐵票價調整機制中的計算方程式加入「盈利指數」，以反映港鐵盈利狀況。對於目前票價調整機制加幅可順延處理，他指出，若加幅多年未得到處理，便會出現累積，可導致票價調整幅度，出現很大增幅，建議為有關累積加幅設計兩年的有效期，如兩年內未能處理，則須撤銷而不容繼續滾存。

若日後出現事故時，他建議港鐵為每名受延誤影響的乘客提供一張免費單程車票，同時設立「維持有限度服務」罰款金額，視乎搶修所需時間，罰款額由50萬至125萬元不等。他又表示，理解鐵路系統要保持百分百運作暢順有一定難度，增加罰則是鼓勵港鐵加強設施的維修，不希望「為罰而罰」。

陳恒鑌指，考慮到將事故次數與港鐵票價機制掛鈎，涉及重整合約的難度，建議將港鐵管理層的花紅與服務水平掛鈎。另外，他相信未來有多條鐵路落成，政府可引入競爭，考慮將獨立於鐵路系統交由其他公司營運，他舉例，日後連接深圳前海的港深西部鐵路可考慮此做法。

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記者：關景騰