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【父母之道】死要面的家長最不快樂　鄧藹霖：子女只是他們耀武揚威工具

育兒經 17:53 2022/12/19

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死要面的家長最不快樂，子女只是他們耀武揚威的工具。

我認為妒忌心重的孩子最不快樂，因為他們心胸窄，又喜歡跟別人比較，而身邊卻總會有假想敵威脅他們的存在感，長期處於這狀況的人又怎會快樂？

有一類家長則最不快樂，那是死也要愛面子的爸媽們。對於他們來說，面子比甚麼都更重要，甚至凌駕於孩子在心裏的地位呢！

有媽媽外出會朋友時，都會帶同幼女，而長女則幾乎長期留在家裏，是甚麼原因？

媽媽說長女樣貌醜，怕失禮人喎！這個愛面子、不愛孩子的媽媽，才是最失禮呢！

最新影片︰

又有爸媽將兒子看成是毒瘤，恥於生下這一個孩子，人前人後都露出討厭他的神情，這孩子又犯了甚麼大罪？他是犯了讓爸媽丟臉的大罪，他在班裏考包尾，體育、音樂、藝術都沒有一科出色，爸媽咬定養他的米飯是白費了。對於死要面的爸媽來說，子女只是供他們耀武揚威的工具而已。

若然愛面子的家長，碰上不怕死、事事跟你對着幹的孩子的話，場面會非常慘烈。有家長當着老師面前，狂摑孩子的臉，因為孩子考到的鬼成績委實是太丟臉了。又有家長狠心將孩子趕出家門，因為孩子膽大在親朋面前頂撞爸媽，這啖氣怎吞得下去？

類似的激烈場面有更多更多，都是愛面子不愛孩子的家長失控造成的。愛面子的人從不會自我檢討，只會為了面子而盲撑下去，結果錯完會再錯，直至泥足深陷、一敗塗地……親子關係固然糟極了！

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「愛面子的家長」。

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責任編輯︰王明芳

 

撰文 : 鄧藹霖

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育兒心得 家庭關係 家庭教育 鄧藹霖

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