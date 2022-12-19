【最新疫情】今增15,383宗確診及多39人離世　連續13日確診破萬

▲ 今增15,383宗確診，多39人離世。（黃建輝攝）

本港今（19日）新增15,383宗確診，其中本地感染佔14,520宗，863宗為輸入個案。另再多39名患者死亡，涉及22男17女，年齡介乎42至97歲，其中5人未曾接種疫苗、5人打了2針、25人打了3針、4人已打4針，第5波疫情累計死亡個案達10,997宗。

863宗輸入個案中，544宗涉及機場檢測樣本、217宗涉及第1至3日樣本，餘下102宗涉及第4至7日樣本。

學校個案方面，今共951間學校呈報3,528宗確診，涉2,989名學生和539名教職員；有21間學校共23班因出現群組感染，需停課5日。

院舍個案方面，25間安老院舍共39名院友及3名員工確診；13間殘疾人士院舍共34名院友確診。

醫管局表示，過去一星期有653名來自安老院舍的確診病人入院，較過去兩個星期分別553人和358人持續上升，對情況表示關注，會密切監察情況，並與相關政府部門及安老院舍保持密切溝通，加強外展團隊對安老院舍的醫療支援。

另外，青山醫院一個智障精神科男病房自12月15日起有17名病人確診，並有感染病徵，所有病人正接受隔離治療，其中1名病人情況嚴重，其餘病人情況穩定。有關病房已暫停接收新症及探訪安排。醫院已在相關地點進行徹底清潔消毒，並會加強執行感染控制措施。

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記者：黃穎津