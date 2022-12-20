【英國暑期遊學團】免費資訊日詳細介紹   揀選最適合的體驗課程

每年暑假不少家長都會讓子女參加遊學團，讓子女充分利用這段時間擴闊視野，並為日後升學做好準備。隨著疫情緩和及多國政府放寬旅遊限制，英澳升學顧問中心LINKEDU（領優教育）將於1月14日舉辦 「英國暑期遊學團免費資訊日」，邀請英國頂尖教育機構代表，為家長介紹超過50個為期一至四星期的體驗課程，以揀選最適合子女的遊學團。

立即免費報名：

英國暑期遊學團免費資訊日

日期： 2023年1月14日（星期六）

時間：上午11時至下午6時

地點：（實體）LINKEDU 中環辦公室

另設有Zoom 網上講座

報名：https://linkedu.hk/event/2023-summer-school-info-day/

同場加映 | LINKEDU獨家優惠

- 即埸報名兩個星期或以上的暑期課程，即獲九折優惠（只限參加實體講座的家長）

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詳述五大遊學團類型特點

今次免費資訊日分為四場講座，全方位介紹不同暑期遊學團，課程費用由900英磅起，讓家長參詳當中不同之處:

- 第一場 上午11至中午12時：

「2023年英國暑期課程全攻略」詳細分析五大遊學團類型特點

- 第二場 下午2至3時：

「英國大學體驗課程介紹」針對15歲或以上的學生，讓他們提早體驗大學生活；

「英國實習機會介紹」讓學生預早體驗理想職業，選擇適合他們的發展方向

- 第三場 下午3時30分至4時30分：

「英國傳統寄宿學校體驗課程介紹」專為15歲或以下學生及家長而設，體驗傳統寄宿學校生活

- 第四場 下午5至6時：

「英語體驗課程介紹」專為13歲或以上的學生而設，提升英語水平；

「公開試備課班介紹」為中學生及家長做好公開試準備，考取好成績

「2023年英國暑期課程全攻略」由LINKEDU 資深升學顧問為大家講解寄宿學校體驗營、英語加強班、公開試備課班、專科體驗營，以及大學體驗營五大遊學團類型的特點、課程日常時間表，以及活動種類等資訊，讓家長在報名前，從子女的日常生活、學習中，發掘他們感興趣的遊學團。

例如是運動訓練營，就以足球、哥爾夫球、籃球等體育訓練為重點，所有訓練都以英語進行，讓不同年齡的大、小朋友都能參與。而藝術戲劇營就針對不同藝術及戲劇範疇，時裝、電影、舞蹈、攝影、油畫及繪畫等任君選擇，更特設作品集訓練班，提升學生作品集水準以達到報考大學要求，熱愛設計及藝術的同學又怎能錯過？

率先感受英國寄宿學校生活

「英國傳統寄宿學校體驗課程介紹」將介紹多間英國傳統寄宿學校，並詳細講述遊學團日程安排、活動種類、課程種類等，非常適合未來計劃到英國入讀寄宿中學的家長與學生參加。傳統寄宿學校體驗一般適合7至15歲的同學，在一定的國際學生比例下，讓他們透過不同課外活動，包括騎馬、划艇等傳統英式活動，率先體驗英國私立寄宿學校的生活，並在全英語環境下，與其他國際學生一起生活及交流。

講座嘉賓來自成立近65年的傳統教育機構Kings Education。他們主要與英國及美國的學校合作，提供大學銜接課程、英語課程及暑期課程，著重提升國際學生的英語水平及提供傳統貴氣的寄宿體驗給學生參加。在講座中，嘉賓會於集中分享兩所著名私立學校Caterham School 和St Mary's School Ascot 的暑期課程。

親身體驗大學生活及課堂

在「英國大學體驗課程及實習機會介紹」講座內，會深入講述學生如何透過遊學團，體驗英國大學不同熱門課程的上課模式，並會重點介紹不同專門科目於英國的實習機會及形式，包括商科、經濟、法律、工程、醫科、數學及政治等。

大學體驗營主要面向15至17歲、較為成熟及具基本自理能力的同學。透過遊學團，他們可以嘗試在大學環境上課，並入住大學宿舍的單人房，親身體驗大學生的生活。除了日常上課，主辦機構亦會在課餘安排團體活動或外出觀光。

有教育機構更特別為有意入讀牛津、劍橋兩所頂尖英國大學的同學，舉辦牛劍或專科訓練營，科目範圍比較集中在醫科、獸醫、法律、工程、科學等重點科目上。這類遊學團課程比較緊湊，學術性質較濃厚，適合15至17歲、有意到英國就讀GCSE或是A-Level課程的同學。

講座嘉賓來自國際知名的教育機構Dukes Education，全英國A-Level 成績最好的Cardiff Sixth Form College亦為集團旗下的學校之一。Dukes Education 除了致力為學生提供優質的教學質素外，亦有專門協助學生申請牛津、劍橋及醫科的部門及導師，相信可以為家長及同學帶來最新、最貼切的資訊。

而「英語體驗課程及公開試備課班介紹」中，來自Bucksmore Education的嘉賓，將為13至18歲的學生及家長，介紹不同種類及程度的英語體驗課程，例如是IELTS備戰及密集式英語課程等。這些課程分別於倫敦大學及牛津大學進行，學生可以體驗英國大學生活，同時提升英語水平，感受學英文樂趣。

同場特意為打算暑假為GCSE及A-Level備課的同學，介紹公開試備課班，令準備升讀公開試的同學對考備公開試的科目有初步了解或已就讀GCSE或A-Level的同學，重温內容及打好基礎。

Bucksmore Education 於1979年成立，提供超過30種課程，並與牛津及劍橋等不同英國大學及寄宿學校合作，提供埸地給學生上課及居住，使學生可以體驗入讀英國知名大學及中學的生活。

LINKEDU「英國暑期遊學團免費資訊日」，讓家長和學生提前部署暑假時間，透過報名合適的英國暑期遊學團課程，讓同學善用暑假時間學習英語、增廣見聞，達至參加遊學團的重要意義。

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(特約)