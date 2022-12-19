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【新冠肺炎】公院急症室輪候時間長　仁濟聯合最少6小時籲輕症往私家診所求醫

社會 17:37 2022/12/19

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東區尤德夫人那打素醫院急症室人潮。（林宇翔攝）

本港新冠確診個案連日破萬，今日新增15,383宗確診，多39人離世，加上天氣嚴寒進一步推高求診人數。醫管局表示，目前多間醫院急症室有大量病人輪候，呼籲症狀輕微的市民轉往私家診所求診。

屯門醫院急症科部門主管劉柱良表示，由於近日天氣寒冷，因為自身疾病或傷風感冒，甚至低溫症求診的長者增加，令急症室輪候時間延長。新冠疫情亦處於近期高位，部分老人院確診長者亦會送到急症室求診，進一步增加急症室壓力。劉柱良指近日除屯門醫院外，伊利沙伯、聯合、仁濟及威爾斯醫院急症室，等候時間可達7至8小時。

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他希望候診市民體諒，呼籲相對輕症的病人改往私家診所求診。 醫管局網頁顯示，早上荃灣仁濟醫院急症室輪候時間超過8小時，瑪麗醫院、北大嶼山醫院及聯合醫院的輪候時間，亦分別達5至7小時；及至下午5時許，情況有所改善，但仁濟醫院、基督教聯合醫院仍需超過6小時，律敦治醫院、廣華醫院、將軍澳醫院需要逾5小時。

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責任編輯：陳麗娜

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