【萬千星輝頒獎典禮2022】陳煒揭丈夫愛的宣言窩心意思　煒哥盼封視后：令這10年更完滿

▲ 幸福人妻陳煒大談新婚感受。

《萬千星輝頒獎典禮2022》將於下月8日舉行，被外間睇好為「視后四強」之一的陳煒，今年憑兩套劇《回歸》和《黯夜守護者》夾擊最佳女主角獎，被看高一線。

新婚不久的陳煒接受TOPick專訪，原來今年是煒哥加入TVB第10個年頭，她除希望「封后」作事業里程碑外，也想以亮麗的成績單給亡父安慰，煒哥說：「找到個好伴侶照顧我，亦希望事業再衝上高峰，令他感放心，是完美的十年。」

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入TVB第十年

今年已是陳煒第6度爭奪視后，煒哥直言信心滿滿，這獎座亦可圓滿其26年演藝事業。

她回憶說：「在TVB這十年間由我個人價值最低沉時，至慢慢找回自己，遇到很多機會及演了很多劇集，令觀眾重新認識陳煒，亦有不少作品和支持者。其實過往幾年呼聲幾高，有好多角色令人留下深刻印象，不過今年積累不少經驗，所以對自己有信心。」

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回歸具特殊意義

以個人偏好和私心來說，陳煒直言望憑《回歸》奪「最佳女主角獎」，說：「我於96年選亞姐，而回歸周年正是我加入社會這25年，我跟全部港人一樣經歷很多變遷，演這劇很有意義和使命感。」

除那份榮譽感外，年初拍攝此劇時陳煒正經歷喪親之痛，現在憶起也難掩傷感，哽咽說：「當時大家都不太敢打擾我，幸好向來工作很專注，沒有分心，那段時間心情幾複雜，要處理爸爸的後事，而劇情也沉重，跟郭晉安內心都背負著很多，愛對方又不敢開口，內心戲比較多。」

▲ 煒哥憑兩劇角逐，其一為《黯夜守護者》。

陳煒續說：「始終爸爸離開是一個事實，做子女可做的我已經做了，工作都要繼續，人生亦要向前。」

這亦令她深感愛要及時：「別要像角色般把愛收藏，不讓對方知道，愛一個人要說出口，過了就沒機會。以前跟父母不會傾心事，我知道他們憂擔女兒入行，但又不知如何表達，只有自己心裡不開心，都很遺憾令他們擔心，現在做出成績來，他們見我過得好好，不用再擔心呢。」

▲ 另一套為《回歸》。

亞視同學會

10年前，她加盟TVB時正歷人生低潮，陳煒靠自己重新振作，她說：「要重過一人生活，先要找回事業，我亦不介意由配角演起，儘管你給我做女主角，當年未適應環境加上心情的影響，我也很難拿掐，慢慢做出成績反而更好。」

今年江美儀跟鮑起靜憑《下流上車族》爭視后，而3人均是亞視出身，煒哥說：「亞視年代鮑姐經常演我媽咪，美儀是我讀大專時候的師姐，大家均是同年入行，都會約出來食飯交流。」至於誰贏面較大，陳煒謂視乎觀眾口味和喜愛的劇重。

▲ 煒哥的父親於今年初去世。

視鄭則士為恩師

相識廿年，問陳煒獎項抑或友誼行先？為人率直的她坦白說：「獎項行先，頒獎禮是每一年的盛事，演員辛苦拍劇那麼多年都希望奪獎，代表自己的努力付出獲肯定，所以我會努力爭取。」

說到美儀在《下流上車族》劇表現突出，問可會視對方的勁敵，陳煒回答：「大家演繹方式不同，很欣賞她的演繹方法，她還要『湊』住林敏聰，這方面勁呀，因為演員只專注自己演出，未必應對身邊的人和事。」

巧合地，兩位準視后的恩師均為鄭則士（Ken），陳煒直言Ken哥是其演戲導師，她說：「選完美就出來拍劇，完全不懂投入角色，死背對白但去到片場連走位也忘記，我在演戲上不算很大天份，起步比較慢，幸好有Ken哥，拍一套劇已令我快速成長。」

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提攜新人薪火相傳

現在演技已爐火純青的陳煒亦很喜歡與新世代演員合作交流，薪火相傳。當中跟炎明熹頗投契：「不覺得她的『火星話』難以交流，她很乖巧，在拍攝現場從不拿智能手機，即使工作人員在打燈之類，她都很留意，吸收力很快，希望有機會再演母女。」

說到「以舊帶新」教導新世代，陳煒謙稱：「大家互相交流啦，某時候反被他們帶住，因為節奏都幾快，尤其周嘉洛，但全部人都快是不可，需要有點調適。」

大方的煒哥自抽笑言：「我都需要多點跟年青人合作，緊貼社會步伐，以免被說有亞視味呢，哈哈。」

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簡簡單單已足夠

現今的陳煒事業家庭兩得意，今年9月與型男醫生陳國強結婚，一說起老公就展露甜笑，問可習慣被對方叫「老婆」，陳煒甜笑：「都是叫Honey或者陳太，大家生活上沒大改變。」

上月剛度過生日，兩口子只是跟好友一齊食飯慶祝，簡簡單單已很開心，她說：「我都需要少少儀式感，他不算太浪漫，都足夠呢，太花巧不好了，希望實在一點，開心便可。」

婚禮中丈夫陳國強說出「愛的宣言」，揚言這4年來是其人生最開心時光，陳煒直言相戀不久早已認定對方：「大家一直相處好舒服，他外表帶點cool，但是都有好多笑料和爛gag，多到數不盡。」

▲ 今年9月下嫁醫生陳國強。

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比如早前陳煒於IG派福利騷水著照，丈夫即開玩笑留言「唔記得帶件樽領衫比她」。縱然已榮升人妻，陳煒謂丈夫不會規限其演出和打扮，她笑道：「他覺得靚嘢不妨share。」

另外，陳國強承諾對太太「會50年+1日不變！」，原來此諾言隱藏窩心原因，說：「他希望大家一起時，可以令我幸福開心，當人生完結那一刻也不想我傷心，所以不想自己先走，他會比我多一日命，亦不需要太多，多一日就夠。」陳煒笑言起初聽不明箇中意思，其後知道頓覺甜蜜。

丈夫放首位

眾所周知陳煒廚藝了得，新婚後也多了在家玩「煮飯仔」，笑說：「現在有人幫我吃，以前一個人住可煮得甚麼？現在四分三由他吃，我吃四分一，perfect！」陳煒大爆丈夫起初被媒體指肥胖，故近年也吃得清淡。

說到夫婦相處之道，煒哥稱會將對方放第一位，「現在有一段美好的婚姻，我就要放多點心機去經營，當你愛一個人時，自然會花好多心思在他身上，並不是勉強自己，是自然地將對方放在重要位置。」她續說：「例如食飯我會揀他最愛吃的，之後才揀自己。」

自問脾氣好的陳煒，甚少對另一半發惡，她說：「別無端端發對方脾氣，要諗多一層，或者先考慮對方。」

丈夫陳國強同樣經歷過離婚，他的兩個女兒跟前妻一起生活，故陳煒沒需要跟兩女相處，她說：「這段婚姻是我們兩人世界，沒有牽涉其他人。（簡單一點？）是的。」

幸福，最是簡單也不簡單。

髮型：Chris Cheng@ILCOLPO

服裝提供：MARELLA

場地提供：Amelia Hong Kong@Harbour City

記者：艾維

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