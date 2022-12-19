【視學周年報告】教育局斥學校「僭建」公民科內容　須杜絕未能培養正面價值觀圖書

▲ 教育局2021/22學年視學周年報告指出，有學校未按公民課建議課程次序施教。（資料圖片）

公民與社會發展科於去年9月起在中四級推行，逐步取代高中通識科，教育局曾派首長級人員到學校視學盼起「敲山震虎」作用。教育局在新一份《視學周年報告》批評，部分學校未能適切推行公民科，包括未按教育局建議次序施教，甚或「僭建」課程以外內容。報告亦指不少教師推行國民教育側重灌輸知識，甚少能從情感層面提升學生憂患意識；另強調學校須強化校本管理，應杜絕未能切合學生心智發展及培養正面價觀的圖書。

教育局在2021/22學年共於169間中小學及特殊學校進行外評和重點視學。報告指出，教育局於學期初進行公民科重點視學，形容學校課程規劃大致能配合中央課程宗旨和目標，並按課程及評估指引涵蓋相關知識內涵，但亦有學校未能適切推行課程，包括未有根據指引所建議的課題及學習重點「按序施教」，甚或「僭建課程以外的內容」，報告指，學校應貫徹課程宗旨和預期學習成果，加深學生對國情和中華文化的瞭解，以確保公民科能按課程理念和宗旨有效落實、「不變形走樣」。

報告又形容，學校推展國家安全教育仍處於起步階段，領導層須加強帶領和統籌，只有部分學校有就國民教育訂立清晰發展目，形容學生對國民身份認同「尚待一步建立」；雖然報告形容學校「普遍已加強意識」，在課程融入有關國安教育學習元素，但課堂上只有少數教師能因應課程內容「自然連繫和有機結合」國安教育知識進行施教，提到不少教師「側重灌輸知識」，甚少進能從情感層面提升學生的「憂患意識」和國家觀念，讓學生明白國家安全的重要性，以及「自覺有責任維護國家安全」。

此外，報告批評有學校中史科課程，在中三級未能涵蓋甲部課題「中華人民共和國的內政與外交」，窒礙學生整全認識國家歷史發展，亦影響學生理解《基本法》背景；同時仍有不少學校未能充分涵蓋《憲法》及《基本法》教育方面的學習元素，批評做法欠妥善。

報告亦指，學校多已建立監察學與教資源機制，領導層普遍以不定期抽樣形式，檢視各科學與教資源，但學校圖書館館藏「偶有未能切合學生心智發展及培養正面價值觀的讀物」，形容「數量雖少，仍須杜絕」，強調學校須強化校本管理、加強領導，並提高管治水平。

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責任編輯：馮琪雅