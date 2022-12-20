政府推出《規劃基層醫療健康藍圖》 訂立五大改革方向 提倡預防為先  社區為本

▲ 醫務衞生局副局長李夏茵稱，政府推行基層醫療是希望所有香港市民「健康啲、病少啲、開心啲」。

為改變市民「小病睇專科，大病先求醫」的錯誤求醫習慣，特區政府昨日（12月19日）推出《基層醫療健康藍圖》(下稱「藍圖」），透過4個策略及5個政策方向，逐步發展基層醫療，提倡「小病在社區」、「預防勝治療」等觀念。行政長官李家超在《2022年施政報告》中，秉持政府一直以來推行基層醫療的決心，提出進一步改革醫療體制，改變現時「重治療、輕預防」的醫療體制，向「預防為重、社區為本、以家庭為中心」邁進。醫務衞生局副局長李夏茵醫生表示，基層醫療發展事在必行，終極目標是令所有香港市民「健康啲、病少啲、開心啲」。

釐清概念 推廣預防勝治療

現時，香港醫療體制重治療，側重於第二層（專科及醫院）／第三層（特殊及複雜治療）醫療服務。單就開支而言，公營醫院服務總開支的比重超過八成，基層醫療則不足兩成，資源和壓力均嚴重傾側向公營醫院。隨着人口老化，慢性疾病日益普遍，公營醫院不勝負荷，專科服務輪候時間持續上升，在新冠疫情影響下，多年來過分倚重公營醫院系統的後遺症更見明顯，當局必須作出改革，提高整個醫療系統的效率和可持續性。

李夏茵醫生坦言，基層醫療因為「基層」二字，經常被誤會為只服務基層市民，但事實上，「基層」是指醫療服務層級類別的第一層。「香港的醫療服務一般分為三層，第一層又稱基層，是指個人及家庭在持續醫療過程的第一個接觸點，例如一般家庭醫生診症、地區康健中心及健康院檢查等；第二層是指處理較為輕微或慢性病況的醫院治療服務，例如割盲腸、糖尿病初期治療等；第三層是處理較為嚴重病況的專科醫院服務，例如涉及心臟、腦科等的診症。」

她又指：「基於公眾一直以來對於基層醫療有所誤解，藍圖旨在釐清有關概念，推廣『預防勝治療』、『小病在社區』和『家門口跟進』等概念，扭轉現時一般市民『小病睇專科』或『大病先求醫』等錯誤觀念及求醫習慣。」

成立全新專責部門 建設可持續醫療系統

基層醫療健康藍圖的4個策略包括「以預防為重」、「以社區為本」、「以家庭為中心」和「早發現早治理」，並涵蓋5個政策方向，包括建立社區基層醫療系統、加強基層醫療服務管理、整合基層醫療健康資源、規劃基層醫療人手、改善數據互通及健康監測，局方希望以此改善巿民的整體健康狀況，提供便捷及連貫的醫療服務，及建立一個可持續的醫療系統。

為了更有效率執行以上5個政策方向，李夏茵醫生提到政府將把現有各個涉及基層醫療的部門重新整合，並計劃於2024年成立「基層醫療署」，負責統籌及管理所有公私營界別的基層醫療服務，提升整體服務質素，令巿民獲得更適切的服務。另外，她表示政府將會推出《基層醫療名冊》制度，要求所有提供基層醫療健康服務的家庭醫生和醫療專業人員登記加入名冊，並承諾遵照基層醫療參考概覽。《基層醫療名冊》既方便公眾查閱，亦可保證基層醫療服務的質素。

藉先導計劃逐步改變市民習慣

家庭醫生在基層醫療中有效發揮醫療協調、精簡流程和分流作用，是基層醫療團隊重要的一員，但全港市民只有約23%擁有固定的家庭醫生。不少市民會就同一病症諮詢不同醫生，導致診斷及治療不協調。為協助巿民了解自己的身體狀況，及早發現慢性疾病或患病風險，李夏茵醫生稱政府明年起將推出「慢性疾病共同治理先導計劃」。在政府資助下，地區康健中心會負責統籌計劃，而家庭醫生則會為巿民篩查及管理慢性疾病，特別是糖尿病和高血壓。計劃主要針對目前尚未察悉患病的市民，同時為負擔能力較高的市民提供更便捷的服務選擇，而計劃推出後，公營醫療系統仍然會是市民的安全網。她表示，這個計劃是鼓勵跨專業公私營協作模式的重要一環，也是政府推廣「一人一醫生」的切入點，有助市民培養管理自己健康的習慣。本地研究顯示，類似計劃可為醫療體系在未來30年節省約28%（即約125億元）的直接醫療費用，及預防約4.7萬宗死亡個案。

此外，為鼓勵長者更有效使用基層醫療服務，《施政報告》內亦提出把現時每年2,000元的醫療券增至2,500元，長者使用至少1,000元醫療券作預防疾病和管理健康等特定基層醫療用途後，增添的500元會自動發放至其戶口作該等用途。李夏茵醫生期望此舉能鼓勵長者，善用各類預防性醫療及慢性疾病管理服務，從而逐漸改變他們的健康管理和求醫習慣。善用私營界別服務，長遠可舒緩公立醫院的專科門診平均輪候時間，讓更多有需要的病人獲得適切治療。

瀏覽《基層醫療健康藍圖》全文：https://www.primaryhealthcare.gov.hk/tc/

（特刊）