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【賭王千金】傳與竇驍感情生變　何超蓮開腔疑闢分手謠言

娛樂 18:05 2022/12/19

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何超蓮回應分手傳聞。

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮與內地藝人竇驍自2019年拍拖以來，愛得如膠似漆，二人更不時在網上大方「放閃」。

去年，何超蓮與竇驍更一起參與內地綜藝節目《追星星的人》，二人亦早視對方為「對的人」，當大家以為他們很快便會傳來喜訊，豈料近日竟傳來「分訊」，令人意外！

最新影片推介：丁子朗專訪

【賭王千金】何超蓮與男友疑情變　一個蛛絲馬跡被猜竇驍駙馬夢碎

二人感情生變?

皆因有網民留意到超蓮的社交平台，已有一段時間未見竇驍的蹤影。而且，就連竇驍日前（12月15日）34歲生日，作為女友的她竟未有在男方的社交平台留言送祝福，與昔日愛得高調的她有所不同，難怪即引來網民揣測二人分手的傳聞。有網友更表示：「要做豪門駙馬不容易啊！」

二人感情生變？

超蓮回應分手傳聞

言猶在耳，日前有網民在微博留言問到竇驍最愛她那些菜式，她說︰「都愛！」

另外，再被問到可否分享竇驍的生日照，超蓮說︰「不給你們看。」似乎是想打破二人分手傳聞。

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非首次傳出「分訊」

其實超蓮與竇驍並非第一次傳出「分訊」，去年7月，二人被拍到在機場一前一後行，女方跟在男方身後，據現在人士描述，竇驍當時似向何超蓮發脾氣，即使女方輕拍其手臂也沒有理會。不過超蓮隨後有在網上晒出與竇驍合照，用行動力證情不變。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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