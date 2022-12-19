【學校動態】師生為全日面授課作準備 愛官校長:家長也要多照顧自己

全港不少學校都開始恢復全日制上課，學校全體教職員在各方面積極準備當中，相信各位家長亦正為子女適應全日制上課作準備。在轉變過程中，子女在時間管理、午膳訓練及轉變的期望方面都需要好好預備。

首先，子女在下午處理功課的時間將會有所減少，課外活動的安排難免會有增減，家長可預先在時間管理上與子女協商；其次，初小學生未嘗試在校午膳，高小學生在校午膳的經驗亦已相隔甚久，家長不妨在家模擬午膳的情況，讓子女學習管理好自己的餐具以及處理衛生問題，提升自理能力；最後，子女在面對日常生活有所轉變時，都有機會感到迷惘及無助。家長不妨調節對子女學業及學校表現的期望，給予空間。另外，家長不妨每天抽15分鐘或以上的時間，專注與子女溝通傾談，聆聽他們，並向他們子女表達關心，培養良好親子關係。

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面對疫情帶來的改變，家長同樣受到很大的壓力。在「疫」境下，家長宜先照顧好自己的身心健康，保持積極正面的態度，才可帶領子女一同對抗這個不似預期的逆境。首先，家長不妨在子女上學期間做伸展運動或外出散步，建立健康的生活習慣；其次，家長在子女全日上課後有更充裕的個人時間，安排自己喜歡的活動，製造個人專屬的ME Time，找到讓自己舒適的生活節奏；最後，家長可嘗試在忙碌中找時間和空間靜下來，感受、接納自己的情緒，並以適合自己的方式，如靜觀、跑步、做瑜伽等等活動去舒緩壓力。

為了讓家長及學生有更優質的親子生活，愛秩序灣官立小學一直以推動親職教育，與多間社福機構合作，舉辦多元化的親子活動、講座、工作坊，並於本年度設立「家長學院」計劃，邀請更多親子專家為家長提供優質的親職教育活動，也讓更多家長能親身體驗子女在學校的生活和學習情況，並建立不同家長社群，互相扶持。截至12月，各項範疇已落實的活動十分豐富，如「親子遊戲‧愛連繫」親子遊戲小組、學校/親子活動義工「小故事 大成就」生涯規劃分享會、香港各界名人生命分享及同資深歌手一齊親子唱聚等等。

愛秩序灣官立小學希望藉著有系統而多元化的課程及活動，一方面能凝聚家校力量，一方面讓家長透過家長學院建立健康的人生觀及培育子女的正面態度，增進親子關係，幫助家長一起面對子女在求學中、在成長中、在逆境中種種的轉變，從而更長遠地影響每一個家庭的身心靈健康，共建更美好、更有正能量的生活。

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責任編輯：王明芳