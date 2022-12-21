【笑談教育界】電台節目嘻笑怒罵談教育  升學專家：最極端有家長叩門時跪地

福建中學附屬學校校長徐區懿華，聯同升學顧問梁永樂在電台開咪，以嘻笑怒罵形式暢談教育界的事物，不僅是學校面試要訣、升學心得，並且披露教育界秘聞，甚至作為家長、老師和校方之間的調停者，為各方面發言。

徐區懿華校長與梁永樂在商業電台主持節目「334校網」，以輕鬆態度來談論教育。身為校長的徐區懿華指出，在一般情形下，難有機會向家長們講解學校的日常運作，以及幫助學生成長，而講座通常會以嚴肅態度進行，聽眾數百人，但在大氣電波下，可以搞笑形式談教育，而且聽眾比一場講座較多，是一個很好的平台。

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徐校長更形容，香港有不少家長彷佛患上集體焦慮症，在子女升學問題上相當著緊:「不少家長擅長追星，而這粒星是自己的子女，這是不健康的，希望透過這個電台節日去化解家長的焦慮症。」

事實上，小朋友的生命屬於他們自己的，但有時孩子並未產生追求的欲望，家長便逼迫他們，剥削了他們的成長。「懶惰父母才會有成功的孩子，家長只需要為子女作出基本的安排，然後讓孩子自已去追求，不要什麼都為他們安排，否則小朋友便會無所追求。」徐校長奉勸家長。

教育講座限制多多

對於家長來說，子女升學問題相當重要，參加升學講座也會很緊張。 「家長和學生普遍都是帶著憂慮的心情，煩惱多多，故希望以輕鬆開心的角度去談教育。我們以家長、校長、老師、校董、升學專家，及教育委員會成員等不同角色，對教育界的事件或議題作多角度的分析，甚至是家長、老師和校方之間的調停角色，為各方面發言。」徐校長道出開咪談教育的目的。

學校和升學機構通常會以講座形式，向家長和學生講解入學、就讀和升學的資料及心得，而家長普遍帶著憂慮子女能否入讀心儀學校，或能否適應學校的心態參與。家長關注的只是升學資料，如果有電台節目分享一些教育相關的事例，家長聽眾便可引以為鑑，也能有助加強家長與學校的合作、社會人士亦可從多角度理解教育界，這些目的都是講座難以達到的。

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家長與校方會互相投訴

由於家長和校方的角色不同，容易出現互相投訴的境況。不過，梁永樂指出，當大家易地而處，問題便可能很簡單容易地解決。倘若家校都能作多角度的分析，也會有利於小朋友，亦可加強家校合作。所以在節目中，會分享一些極端的例子、剖析各持份者的想法、開解家長，讓各方可以開心地反思。徐校長進一步講解:

各方有不同的想法，家長通常會聚焦於自己子女，學校則關注全體學生，校董關心學校業績、運作是否高效能，升學專家要了解學校的長短，幫家長作出抉擇 。

奉勸家長不用過份盡力

徐校長奉勸家長面對子女的入學面試，不用過份「盡力」，事實上，學校最著重的是學生的能力，例如看小朋友在面試中表現出的個人能力。

其實如何培育子女才是更重要，當小朋友自細培育，參加學校面試時便會自然發揮出來。

梁永樂詳細講解，有時學校面試的目的不一定是測試學生的學術認識，而可能是想考驗學生，看看學生是否懂得做，甚或是不懂得做時，能否控制情緒。所以勸導家長和老師都放鬆點，學校每天都會發生很多事，透過節目可以讓家長了解現況，家長和校方都反思一下。

「我們不打算去說服任何人，只是提供更多角度去看教育界，讓各持份者可以了解一下教育界正在發生什麼事，可能有些範疇會是你從未想過的。」徐校長解釋。

梁永樂也笑說:「我的角色有時會挖苦一些教育界極端現象，但不是傷害性的，例如有時家長在學生參加學校面試時over了也不自知，有家長在子女參加小一面試時，見到校長便90度角躹躬、叩門找學校時，家長集體跪地等事件。」他指出不少家長會犯的情況:

有不少家長問子女的履歷表要有什麼證書?其實，6歲人仔可以做什麼?難道要有攀登珠穆朗瑪峰的證書嗎?況且校長並無時間詳細看。

師生戀個案提醒校方查核應徵者往績

在節目中披露的個案，通常是兩位的的工作經歷、媒體，以及教育界朋友的分享。有時節目會提到一些敏感話題或荒謬的個案，都會引起業界的回響。例如曾經披露一位涉及師生戀的老師，被校方發覺後離職，然後改名轉去另一間學校任教，他們指在節目中分享個案，目的想提醒校長聘請老師，或者校董聘請校長時，要站在學生的角度出發，必須要查核應徵者的往績。

兩位主持人建議聽眾以與朋友飲茶傾計的心態收聽，梁永樂指，「我們平時傾計都會有火花，所以做節目時只需商量主題和大方向，然後臨場便能發揮。」

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記者︰殷鳳萍