【家庭悲劇】積蓄見底無力照顧殘疾丈夫及兒子　66歲婦人放火殺夫弒子

▲ 高橋敏子被警方拘捕。

獨自照顧殘疾丈夫及兒子，婦人身心疲累放火殺害父子！日本一名66歲的婦人高橋敏子，因為丈夫芳男（67歲）和兒子芳人（32歲）兩人，因殘疾問題無法照顧自己，加上財困，高橋敏子選擇放火結束兩父子生命。

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根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，事件發生在去年11月的千葉旭市。高橋先是在自己丈夫的床邊放火，燒死了丈夫芳男。兒子芳人也因為一氧化碳中毒的關係身亡。這兩位死者在當時，都因為殘疾沒辦法逃亡。

高橋稱，她在34年前與芳男結婚，一直以來都在當家庭主婦。後來生下兒子芳人，但芳人一出生就患腦性麻痺，生活起居都需要人照顧。高橋自己在七年前，也曾經因為腦梗塞暈倒過，造成右半身麻痺的狀況。治療結束完仍有後遺症，但還是盡量繼續照顧兒子。

好景不常，經濟支柱的老公芳男也因腦梗塞暈倒，從此左半身麻痺。不過在財困下，高橋仍遵照病重的丈夫需求，花超過30萬日幣以上（約港幣1,6萬以上）購買冷氣、電視機等等。平常出門買日用品時，也主要以的士接送為主。

很快儲蓄就見底了，丈夫提議向親戚借錢，高橋因為面子問題拒絕，最後決定痛下殺手，芳男雖然想要逃跑，但因行動不便而無法如願。高橋雖然無意殺死兒子芳人，可是無法一人帶著芳人逃離現場，使得芳人最後也一起陪葬，成為家庭悲劇。

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責任編輯︰王明芳