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【陳奕迅演唱會】好友謝霆鋒捧場　Eason透露個唱原是4D體驗

娛樂 18:09 2022/12/19

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Eason晚晚安歌惹討論。

《Fear and Dreams演唱會》來到第八場，不少圈中好友都紛紛現身支持，謝霆鋒前晚現身，被問到霆鋒知否Eason上台扮他 Chok？霆鋒笑道：「係咩？我唔知，不過都有睇佢演唱會新聞，好戥佢開心，好成功。」此外，梁詠琪、胡杏兒、MC 張天賦、岑寧兒、 陳蕾、李克勤、林二汶、胡蓓蔚、姚子妮等，均在這幾晚來為Eason加油。

天氣轉凍，Eason也開始被影響，第七晚Eason忍唔到口又爆料：「唔好以為我唔驚，其實我好驚。」觀眾大笑不信。

霆鋒現身。

Eason笑道：「咁大個空間，你又試下，就算依家隔離個個坐近少少你，你都會縮開，心諗不如避避啦，點知佢有冇嘢....哈哈。不過人適應力好強嘅！」引得觀眾大笑。

Eason表示這個騷2018年開始構思，當初是想做4D騷，不止舞台表演，會連帶氣味體驗：「諗住唱到咩歌，你可以聞到氣味，例如海風，落雨，有水...因為我覺得天氣好影響人類情緒。好似最近凍，大家都唔想開工，想訓多陣。」

他說：「我係一個守唔到祕密的人，忍唔到口唔講，不過呢幾年好多嘢講了都發生唔到，習慣唔講囉...呢幾年我好忙，打網球、網球、同打網球....練下氣咁...諗住唔知幾時可以做番騷，都要keep下，唔好比自己肥。大家都係唔好諗太多，享受目前呢一刻先，keep yourself busy…煩惱會解決到嘅.....」

第八場 Eason話今晚世界盃總決賽，唔好搞咁夜，觀眾回話 :「 冇所謂。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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