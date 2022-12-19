【夫妻關係】鄭嘉穎自爆夫妻生活女尊男卑　揭陳凱琳好大食拍拖吃飯話晒事

▲ 鄭嘉穎自爆兩夫妻的生活是女尊男卑。

現年53歲的鄭嘉穎與年輕31歲的陳凱琳（Grace）年齡相差22歲，夫妻間不但沒有隔膜，由拍拖至今仍非常恩愛。最近兩人雙雙宣布再做父母，即將組成五口之家，而鄭嘉穎早前也進駐小紅書，分享兩夫妻的生活點滴及湊仔日常，近日他就拍片自爆其實兩人的關係是女尊男卑。

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鄭嘉穎本身性格內斂，陳凱琳則是外向型，婚後鄭嘉穎受年輕老婆影響下，在社交平台變得活躍。日前嘉穎在小紅書分享了一段他與Grace拍拖外出吃飯的短片，並配上簡體字幕表示：

老婆明明是個小鳥胃，還老打我主意，你們老說她那麼瘦，是不是我沒給飯她吃，明明是她把我那份都搶了，我才是那個沒飯吃的。

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片中兩夫妻在餐廳撐枱腳，Grace負責點餐話晒事，嘉穎也無奈讓老婆霸佔所有美食，但Grace沒有待薄老公，向老公遞上一碗拉麵，嘉穎驚喜萬分笑到見牙唔見眼，「算你還有點良心，平時沒白疼你，這樣想想，其實老婆還是對我挺好的。」

▲ 鄭嘉穎陳凱琳即將迎接第三胎，組成五口之家。（IG圖片）

成功男人要聽老婆話

由於鄭嘉穎與陳凱琳的年齡相差甚遠，外界起初不看好這段「父女戀」，但如今兩人已育有兩名可愛兒子鄭承悅（Rafael）和鄭承亮（Yannick），更即將迎接第三胎，已被公認為圈中模範夫妻。

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以前鄭嘉穎的作風低調，甚少公開私人生活，但陳凱琳大大改變了嘉穎，更成功說服老公開設個人IG和小紅書帳號。嘉穎曾自嘲「一個成功男人，就一定要聽老婆話」，他笑言在老婆面前投晒降，連食飯都一定要讓老婆的「相機食先」，相當寵妻。

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責任編輯︰王明芳