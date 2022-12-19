【減肥大作戰】食冷飯有助燃脂減重　5日御結減肥餐單一星期減5磅

▲ 營養師分享5日御結減肥餐單，一星期減5磅。

食冷飯都可以減肥？臨近佳節，不少人外出都會想悉心打扮，自然要控制體重，但原來減肥也不一定要戒澱粉，有註冊營養師就設計出以「御結」（飯糰）為主的減肥餐單，經YouTuber實測7日內成功減去5磅，修身效果驚人。

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不少人都認為白飯屬精緻澱粉，既高升糖指數又容易令人發胖，因此提倡戒澱粉或減澱粉來減重。但米飯作為和食中的主角，要日本人減少吃米飯實在不容易，因此「御結減肥法」就正好同時滿足食慾，又可輕鬆達致減磅效果。

「御結減肥法」的減肥關鍵，在於御結中所含有的抗性澱粉。當米飯在煮熟後重新放涼，當中已經糊化（gelatinization）的直鏈澱粉會漸漸變回生澱粉的結構，形成比白飯和糙米飯更高的抗性澱粉。

抗性澱粉作為難以被人體酵素消化的碳水化合物，與水溶性膳食纖維相似，可以減低一天熱量攝取接近10%，而御結更含有5%抗性澱粉，比零澱粉的情況下燃燒的脂肪多出高達23%，有助燃脂減重，輕鬆達至減重的效果。

由於抗性澱粉不會在小腸中消化，亦是腸道微生態中益生菌的食物來源，除了可以增加飽腹感，管理食慾，更可控制血糖，有助排清宿便。

註冊營養師推薦5日御結減肥餐單

註冊營養師團隊安曼營養以「華御結」設計了5日御結減肥餐單，點擊下圖睇更多：

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YouTuber雅軒Kinki KB Lam就進行實測，其中5日跟隨上述餐單，另外2日亦按營養師建議進食相近食物，過程中每餐都吃得滋味又飽腹，成功在7日後由原本的60.85公斤減致58.25公斤。上班一族想輕鬆減肥，不妨嘗試一下。

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責任編輯：羅嘉欣