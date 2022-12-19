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立會新丁陳永光成「駐會中醫師」？　梁君彥等多名議員排隊求把脈

政治 18:24 2022/12/19

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雖然陳永光是「議會新丁」，但他今日初次到立法會，便大受其他議員歡迎。（葛珮帆Facebook圖片）

立法會今日進駐「駐會中醫師」，包括立法會主席梁君彥在內，多名議員早上在立法會前廳，齊齊排隊求把脈。原來，這名「駐會中醫師」，是新當選的民建聯議員的陳永光，因為他本身就是一名中醫師。

雖然陳永光是「議會新丁」，但他今日初次到立法會，便大受其他議員歡迎。他早上在前廳等候宣誓期間，包括梁君彥、同屬民建聯的3名議員葛珮帆、林琳、何俊賢，以及新任議員尚海龍，便「把握機會」一齊排隊，讓陳永光為自己把脈。

其黨友葛珮帆更在社交網站透露︰「大家笑言，希望陳醫師在立法會的辦公室，為各位議員義診。」同樣來自民建聯的議員顏汶羽則稱，自己本身有蠶豆症，坊間一直都話不可以食中藥，究竟是真或假，終於可以請教對方。

事實上，陳永光昨日以1,082票，成為本次補選的「票王」。分析相信，其中醫優勢是致勝關鍵，反映大部分選委均認為，本港要加大力度發展中醫。不過，也許陳永光大受歡迎之謎的答案，亦能在今次事件上側面揭示。

陳永光宣誓後就表示，非常開心可正式服務社會，已向特首李家超要求發展中西醫結合，認為既有利中醫服務市民，亦可以減輕醫療壓力，尤其是西醫人手欠缺，形容對方反應非常正面。

陳永光又話，計劃明年1月會推出中醫政策倡議，希望推廣中醫服務。

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撰文 : 傅流螢

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