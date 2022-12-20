【秋冬穿搭】精選6大品牌毛毛手袋推介 羊駝色系VS淡粉色調溫暖又療癒
秋冬系列總會出現毛絨元素，除了常見於服裝上，今季不少設計師將它加入於配飾產品之中，比如手袋、拖鞋、帽子等。TOPick為大家推介6大時裝品牌秋冬毛毛新款手袋，讓你在年末冬天也帶來溫暖療癒感！
1. Celine
第一眼看起來像綿羊，半橢圓輪廓給人可愛的感覺。在Clutch on Tabou款式上披了毛絨，就如換了新季一樣，最精緻是繼續保留刻著「CELINE」字樣的金色鎖扣，可愛又時尚。
2. Saint Laurent
設計師將Saint Laurent經典款式Le 5 À 7 Hobo Bag，由皮革轉用麂皮製作，金色品牌標誌依然魅力四射。不同之處是加了毛毛搭蓋設計，為原本型格冷艷的Le 5 À 7 Hobo Bag增添一份溫暖感。
3. Loewe
Loewe Basket羊毛水桶提包採用羊毛編織而成，手袋袋形正方四正，中間綴有品牌經典的Anagram標誌，設計既時尚又實用。
4. Prada
Prada愛將品牌標誌的三角形元素放在作品中，人氣Triangle Bag本身已夠矚目。今季將毛茸茸的羊絨皮製作於手袋上，無論搪瓷金屬三角形標誌、鎖匙扣配飾依舊保留，散發可愛的冬日感。
5. Jacquemus
Jacquemus近年成為時尚愛好者的大愛品牌，設計師將經典Le Bambidou款式綴滿毛毛，手挽部份也不放過，拿起來手感十足！
6. Bottega Veneta
Bottega Veneta的Mini Jodie向來大受歡迎，之前曾推出整個手袋綴滿毛茸茸的羊絨皮版本。今季返回傳統，在經典皮革的手挽位置加插毛毛作裝飾，滲透著一份剛柔並重的魅力。
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責任編緝：馮雪怡
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