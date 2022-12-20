【婆媳關係】嫲嫲嫌煩竟詛咒1歲扭眼瞓孫仔　媽媽一句神回應獲大讚

▲ 1歲B仔哭鬧扭眼瞓，嫲嫲竟然嫌煩詛咒孫仔。

虎毒不吃兒，更何況是親孫！台灣一名媽媽，早前在網上呻爆，指1歲多的B仔因扭眼瞓而哭鬧，沒想到因此而辣㷫奶奶，奶奶竟然捉住孫仔詛咒，「你在哭就讓你出去給車撞死！」，本身在廚房的媽媽即衝出來搶回B仔，並神回應寸爆奶奶，台媽坦言：「我覺得我做的沒錯啊！」

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該名台媽在討論區Dcard發帖，主題是「婆婆詛咒我的孩子」，她表示當天早上9點半，1歲多的B仔因為到了睡覺的時間，所以一直哭鬧扭眼瞓，而她正身處廚房收拾髒奶瓶及要帶上樓的東西，她聽到兒子在客廳一直哭爸爸一直哄的聲音，便放心的趕快把東西收好，之後她聽到奶奶很兇的罵，並捉住B仔詛咒：

結果就聽到奶奶很兇的說：『哭！你在哭！嘴巴閉閉！你在哭就讓你出去給車撞死！』

台媽有感兒子才剛滿1歲，想睡覺會哭也是正常的，當下她與老公被奶奶的說話嚇到不知道說什麼，愣了幾秒才定一定神，把兒子直接抱走：

跟我奶奶說以後你需要人顧的時候，我也會詛咒你被車撞死！

台媽說罷，她未待奶奶回應便直接抱著兒子轉身上樓，她在樓梯口就聽到老公跟老爺罵奶奶的聲音：

結果奶奶不但沒有覺得她講的話不妥，反而覺得他們再袒護我，一直說我詛咒她被車撞死！我覺得吧…我做的沒錯啊…

貼文一出，即掀起網民熱議，許多網民認為樓主的奶奶很過份，「沒品的婆婆 好歹也是小孩的奶奶 居然會如此口出惡言…」、「天啊！有病嗎！我可能會說如果你帶他出去給車撞死，下一秒我就會開車把你撞死（開玩笑的） 可是我真的會暴怒！然後當下直接翻臉收行李！」、「你婆婆也太沒水準了吧！她是不是有精神疾病啊！誰會對一歲小孩甚至是有直接血緣的孫子講這種話啊！是我我可能直接帶小孩回娘家了吧！」有網民更建議樓主遠離奶奶，不要再還她見兒子。

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責任編輯︰王明芳