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【規管眾籌】建議日後眾籌事先須獲政府許可　3個月公眾諮詢今展開

政治 18:43 2022/12/19

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民主派以往曾多次就政治議題向公眾發起眾籌。（天下為公Facebook）

政府建議加強規管眾籌活動，3個月公眾諮詢今日展開。建議包括，成立眾籌事務辦公室，處理眾籌活動的規管及行政事宜，並賦權執法部門可停止非法的眾籌活動，以及檢控違法人士。

政府建議，要求日後所有公開向香港人或團體，或身處香港的人或團體的籌款活動，不論舉辦的目的及地點為何，均須事先作出申請，獲得許可後方可開展。眾籌辦會考慮申請者是否誠實、信譽良好及可靠；眾籌目的與規模是否相稱；及活動對公眾利益、公眾及國家安全的風險。

財經事務及庫務局表明，新規管制度不適用於目前已受金融監管機構，按現行法例充分規管的市場商業集資行為；又建議制訂豁免及便利措施，讓社會公認接受的眾籌活動，以及突發應急的慈善眾籌項目，能繼續順暢地運作和及時開展。

建議又要求，籌款人須披露眾籌活動的目的及安排、使用本地銀行戶口，及妥善保存資金活動紀錄等；亦會考慮為眾籌網上平台設立登記制度。

文件提到，建議賦權執法部門可停止非法的眾籌活動，並檢控違法人士。

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責任編輯：胡偉明

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