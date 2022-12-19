【中年好聲音】「Bill哥哥」吳大強拋媚眼冧肥媽　張佳添：你做偶像派得喇！

▲ 評審要在李泇霖（左一）與劉智衛（右一）之間選出一位入圍。

TVB的綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》在昨晚（12月18日）播出一集正式進入第二部曲《挑戰！兩個只能活一個》，50強選手以一對一對決方式定勝負，是集共有13名選手上陣，當中只有吳大強及林鉫徫獲得5盞燈直接晉級，戰況相當激烈。

是集打頭陣出場的是在上一回合贏得5盞燈的「Bill哥哥」吳大強，選唱英文歌《Oh, Pretty Woman》的他除繼續大晒招牌震音，更邊唱邊扭身扭勢，兼向肥媽大拋媚眼，甚是風騷。

▲ 「Bill哥哥」吳大強

Bill哥哥再奪滿分

最終Bill哥哥憑亮眼表現再奪5盞燈滿分佳績，成為首位直接晉級選手，肥媽大讚：「把聲又靚，又冇走音，又有拋媚眼，呢度得一個女人之嘛，抵畀啦！」張佳添亦讚不絕口謂：「見到有個偶像喺度，你唔使行實力派，做偶像派得喇。」

上回合另一5燈選手「Jay」林鉫徫，今次挑戰高難度獻唱《死了都要愛》，天生靚聲的她拉咪飆高音大晒功架，最終與「Bill哥哥」一樣獲得5盞燈佳績直接晉級。

▲ 「Jay」林鉫徫

張佳添事後更指引Jay如何更上一層樓：「你呢5盞燈係以技術取勝，不過你嘅喉嚨唔夠鬆去唱高音，當你喉嚨鬆啲時，你個腦可以諗畫面、故仔，發出嘅高音就會充滿感情。」

呂方聽畢即大表認同：「你去到高音部分因為太緊（指喉嚨），所以冇咗層次，如果把聲鬆啲，就好似喺山洞入面任你玩。」肥媽聞言即抵死叫呂方示範，呂方未有被拋窒之餘，更即場以肥媽經典名曲示範，大晒高音唱出充滿層次的「嘥氣」，贏盡全場掌聲，車婉婉亦笑言：「好大個山洞呀！」

▲ 肥媽與呂方。

李泇霖表現失準

是集亦有出現爆冷情況，上回合5燈選手「紅美人」李泇霖今回表現失準，周國豐直言她不夠穩定：「呢首歌有兩句歌詞好重要，『不肯不可不忍不捨失去你』同『牽手握手分手揮手講再見』，今日你音準出現瑕疵，影響咗成首歌嘅感情表達。」

獲得3盞燈的泇霖，挑選了台下的劉智衛接受挑戰，劉智衛自彈自唱《You Raise Me Up》，演出時更一度眼濕濕。

劉智衛事後坦言：「呢首歌同埋《Amazing Grace》陪伴咗我好多人生低谷，每次都係靠呢兩首歌畀到我力量，好想分享畀大家。」

張佳添事後給予正評：「Feel到佢心裏面嘅感覺，真係用咗個心唱！」

最終智衛與泇霖同樣奪得3盞燈，兩人需面對5位評審的「2揀1」殘酷對決，最終5位評審將手上的燈全數投給智衛，爆冷「吞蛋」兼被淘汰的泇霖「臨別」前哽咽說：「人到中年，拎得起放得低，呢一刻我可能輸咗，但我知道會有另一個舞台，我會繼續不斷學習同努力。」

最新影片推介：丁子朗專訪