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【食物安全】集森大自然方竹筍未標明含二氧化硫　食安中心令停售

社會 18:47 2022/12/19

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集森大自然方竹筍未標明含二氧化硫，食安中心令停售。（資料圖片）

食安中心今日（19日）公布，一個預先包裝竹筍樣本含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。市民應停止食用受影響批次的產品。業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

產品資料如下︰

  • 產品名稱：方竹筍
  • 品牌：大自然
  • 淨重：500克
  • 來源地：中國
  • 經銷商：集森食品公司
  • 此日期前最佳︰2023年9月1日

中心發言人指，中心透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店檢取上述竹筍樣本作檢測，結果顯示，樣本含二氧化硫。雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但該樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。

發言人表示，中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關商戶已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線9034 5978，查詢有關產品的回收事宜。

二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

發言人提醒業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。而根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）（規例）規定，預先包裝食物須加上可閱的標記或標籤，用以表列食物的配料。規例亦訂明，在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之10的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

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記者：黃穎津

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