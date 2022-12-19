【視學周年報告】高中核心科改革僅少量學校加開選修科　教局倡檢討功課量減壓

▲ 教育局於《視學周年報告》指，上學年只有小部分中學開辦新的高中選修科。（資料圖片）

上學年學校多數維持半日面授課堂，教育局在新一份《視學周年報告》揭示，部分教師未能善用課時，花了不少時間教授學生已有知識，指學界宜檢討功課及測考數量和次數，避免為學生帶來不必要壓力。報告亦在多處批評中學課程規劃，包括在上學年逐步落實高中核心科目改革後，僅小部分中學開設新的選修科，另有中學未能於常規時間表內加設數學科延伸部分課堂，局方直斥做法「極不理想」。

教育局於2021/22學年報告，綜合局方派員到169間中小學及特殊學校進行外評和重點視學結果。報告指，上學年學生多以半天面授課堂形式進行學習，在課堂時間壓縮的情況下，教師普遍安排預習及教授自學策略，並設課業鞏固及延展學習，但部分教師未能針對學生學習難點，設計教學內容，或花了不少時間教授學生已有知識，未能善用課堂時間，安排更有意義和具針對性的學與教活動，報告強調教師須善用「學時」（學習時間），加強規劃及安排學生學習時間。

中學方面，報告指因應上學年高中4個核心科目「優化措施」，重新規劃高中課程，學界於尚在探索階段，學校主要運用釋放的空間，安排中四級學生多修讀1個科目，模式主是擴大現行科目組別數目，或分組人數，僅小部分中學開辦新科目；另外仍有學校未能於常規時間表內安排數學科延伸部分課堂，報告直斥做法極不理想。強調學校須把握優化高中核心科目契機，釋放課時，以增加課程規劃彈性，並藉此整體檢視和規劃高中課程，靈活結合課堂內外的學習，以照顧不同能力、興趣及抱負的學生。

此外，報告指不少學校的初中課程，未能充分涵蓋不同學習領域的核心學習元素，當中以個人、社會及人文教育學習領域，以及科技教育學習領域尤甚，恐不利銜接高中；而提前施教高中學習內容，以致擠壓初中課時，做法亦不妥。報告強調初中課程須確保均衡性，避免缺漏核心學習元素，或提前施教高中學習內容。

報告另指，學界須加強培養學生實踐健康生活方式，在促進學生五育均衡發展上，學校雖能提供不同形式的體藝活動，惟較忽略考量學生的學習壓力，以及家課與測考等方面安排，「此消彼長，影響學生建立和實踐健康的生活方式」，學校宜制訂合適家課和評估政策，包括檢討評估及課業的數量和頻次，避免為學生帶來不必要的學習壓力，同時提供空間讓學生運用課餘時間發展興趣，參與各種體藝活動，並與家人和同儕建立良好關係，讓學生在不同成長階段能有健康生活。

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記者：馮琪雅