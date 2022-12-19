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【4拍4家族】謝安琪泰迪羅賓新片合演父女　陳奐仁刻意留鬚扮老

娛樂 19:25 2022/12/19

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《4拍4家族》台前幕後合照。

由泰迪羅賓及《狂舞派3》廖婉虹監製，香港十大傑出⻘年、香港藝術發展局藝術新秀電影獎得主賴恩慈執導的新片《4拍4家族》，今日（12月19日）於中環Fringe Club藝穗會舉行開鏡儀式。

眾演員包括謝安琪（Kay）、泰迪羅賓、陳奐仁（Hanjin）、張進翹 （Manson）、陳諾霆（Rondi）、Anna hisbbuR、龍小菌及朱柏熹（朱Mic）齊出席。

《4拍4家族舉行開鏡儀式。

Rondi技驚四座

片中Band Four樂隊成員謝安琪、泰迪羅賓、Rondi及Anna hisbbuR加上Hanjin、Manson更以Band友造型登場，於活動開首為傳媒朋友帶來簡短的搖滾音樂表演。

由演奏電子琴的謝安琪帶領，眾人施展其音樂才藝，當中只有10歲的Rondi施展其神乎其技的打鼓技巧，技驚四座。

 Band Four樂隊成功表演搖滾精神，令人期待樂隊於電影中登場。

自身經歷投入角色

Kay在戲中飾演一位辛酸的音樂人，除努力自己的音樂事業外，還要身兼多職照顧家庭，更因與父親（泰迪羅賓飾）的恩怨，增加不少煩憂。

為令演出更貼地，Kay特意一個月不做手部護理，令雙手乾燥粗糙，希望營造出現實中音樂人的刻苦感覺。

在塑造角色上，Kay把自身經歷投放在角色上，讓角色更立體。戲內雖然艱辛，但戲外Kay與一眾演員相處甚歡，在停機時會即興演奏，互相啓發音樂靈感，更有助激發角色情感，更能投入演出。

陳奐仁留鬚演出

另一主演陳奐仁亦表示得知電影籌劃7年，經歷疫情，在整個創作過程精益求精，匯萃各方前輩意見，劇本久經精心琢磨才成功面世，對於能夠參與其中十分高興。

是次Hanjin要演Kay的前輩，為讓視覺年齡有更大差距，Hanjin刻意留鬚，希望觀眾期待二人的合作火花。

最新影片推介：丁子朗專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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