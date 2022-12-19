【歡度佳節】港鐵自2年來恢復平安夜及除夕夜通宵服務　周四冬至將加密班次

港鐵公司今日(19日)宣布，將於今年的平安夜(24日)及除夕夜(31日)通宵服務，方便市民外出歡度佳節，並推出機場快綫聖誕新年乘車優惠，

港鐵指，隨着政府進一步放寛疫情防控措施，所有本地鐵路綫(機場快綫及迪士尼綫除外)，以及輕鐵7條路綫(505, 507, 610, 614P, 615P, 706, 751) 將於平安夜及除夕夜通宵行駛。港島綫、荃灣綫、觀塘綫及東鐵綫更將於平安夜及除夕夜晚上8時開始加強服務，而港鐵巴士506、K51及K54則會延長服務時間。所有本地鐵路綫(機場快綫及迪士尼綫除外)亦將於本周四(22日)冬至當日下午開始加強服務。

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離港外遊的乘客可在聖誕新年推廣期間享受機場快綫的八達通乘車優惠，小童可享有免費，而65歲或以上的長者則可享半價乘搭機場快綫。

港鐵公司香港客運服務總監楊美珍表示：「聖誕、新年將至，我們很高興今年在疫情防控措施進一步放寛的情況下，可以恢復通宵服務，方便市民外出參與各項節日活動，與親朋共渡佳節。謹此祝願疫情早日退去，各位乘客聖誕快樂，新年進步，身體健康！」

港鐵會繼續密切留意營運情況，並會因應實際需要適時調節列車服務，亦提醒乘客，由於金屬或可浮起的LED氣球有潛在危險，可能會影響鐵路運作及乘客的安全，呼籲市民大眾在慶祝節日時，切勿攜帶這些氣球進入港鐵範圍。