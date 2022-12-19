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阿Sa靚湯任《獎門人》嘉賓收視升　最高24.9點吸引162萬觀眾收看

娛樂 20:05 2022/12/19

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熱門 美斯 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

TVB在今日（12月19日）公布翡翠台上周（12月12日至18日）收視，當中指根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，整體節目收視上揚。

資訊節目《東張西望》持續優勢，跨平台直播收視最高23.5點（153萬觀眾），升0.9點；處境劇《愛·回家之開心速遞》，最高收視22.8點（148萬觀眾），升1.6點；《法證先鋒V》，最高收視21點（136萬觀眾），升0.5點。

至於《輕．功》收視略遜，劇集進入第二周，最高收視17.7點（115萬觀眾）；黎諾懿主持的飲食節目《大牌筵席》最高收視15.3點（99.6萬觀眾）；鄭裕玲主持以「樓價」為主題的問答遊戲節目《樓價有得估》，最高收視14.1點（91.4萬觀眾）。

阿Sa任《獎門人開心感謝祭》嘉賓。

昨晚（12月18日）播出的《獎門人開心感謝祭》，嘉賓陣容頗強，有蔡卓妍（阿Sa）、林夏薇、湯洛雯、譚俊彥等，而最高收視24.9點（162萬觀眾），升2.2點，續踞收視榜首位置。

而緊接播出的《中年好聲音》比賽進入第二部曲，50強繼續迎來兩個只能活一個挑戰，最高收視20.7點（134萬觀眾），升1.2點，為該節目開播以來最高收視一集。

最新影片推介：丁子朗專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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