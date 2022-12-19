【強制檢測】20處納強檢 薄扶林置富花園、筲箕灣愛蝶灣、九龍塘碧華花園、長沙灣昇悅居等上榜【附名單】
社會 23:51 2022/12/19
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月13至12月19日間，曾身處20個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月20或12月21日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
薄扶林置富花園富俊苑
薄扶林置富花園富雅苑
半山區干德道 56A 號蔚華閣
堅尼地城士美菲路12號文光閣
跑馬地金山花園 A 座
北角富豪閣 4 座
筲箕灣愛蝶灣 4 座
觀塘順利紀律部隊宿舍 7座
觀塘富麗花園牡丹閣
黃大仙啟德花園 4 座
黃大仙鳴鳳街 55-57 號伯德大樓
九龍塘碧華花園 1 座
紅磡青州街 11 號青州街海關人員宿舍
長沙灣昇悅居 6 座
上水蔚翠花園 4 座
元朗蝶翠峰 16 座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
1. 九龍城東頭(二)邨盈東樓、逸東樓及欣東樓
2. 沙田水泉澳邨嶺泉樓
3. 長沙灣蘇屋邨牡丹樓
4. 鴨脷洲利東邨東平樓
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責任編輯 李志強