【名校優勢】港媽每年為兒子叩門2次轉校　終極目標一條龍名校︰升中唔使煩

▲ 有港媽每年都會為小學兒子叩門博轉校，以一條龍名校為目標。

為人父母當然想給子女最好的教育環境，有家長追求名校，甘願「孟母三遷」搬入名校網。近日有女網民於網上討論區分享，其朋友每年都會為小學兒子叩門博轉校，即使兒子入讀地區名校仍不滿足，繼續叩門以一條龍名校為目標，希望免除升中選校之苦。

計劃搬入名校網

該名女網民於香港討論區以「讀名校真係勁啲咩？」發帖文表示，朋友的兒子現就讀小三，她以「想仔女讀好啲」為由，已安排兒子轉校兩次，更每年都為他叩門，由一間普通學校轉至地區名校。可是朋友繼續叩門，只因兒子現時就讀的學校並非一條龍中小學。樓主交代朋友想法︰

佢想個仔可以讀間一條龍嘅名校，咁到時升中又唔使煩。佢仲計劃埋搬屋，諗住搬去名校校網區。

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樓主不解「讀名校真係咁有必要咩？」，她有感小朋友多次轉校難適應，而且每轉校一次，便要再買校服之類，「要使嘅錢又多咗」。她不禁反問︰

為咗仔女讀好啲，有必要幾年轉一次校咩？讀名校又代表到啲咩？小朋友聰明勤力嘅話，讀咩都一樣啫？

網民︰名校資源配套好

不少網民認為名校確實資源較好，加上讀名校的學生大多家庭優越，為小朋友建立良好的人脈。有網民表示，「名校資源同其他配套都好啲」、「名校好處係氣氛好啲，收嘅學生優質啲」、「真心勁啲，無論心態及學習思維」、「同啲背景好嘅小朋友一同成長點有著數」。

不過，也有網民稱名校不一定好，也不一定適合所有小朋友，直指「一樣有人敗走轉校」。而且經常轉校對小朋友非好事，給學校的印象亦然，「每年轉一次，校長見到都唔收佢啦」。

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責任編輯︰王明芳