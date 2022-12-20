【無限超越班】成龍教年青演員先做人後做事　自揭一個原因放棄美國市場

▲ 成龍認為做演員要有品行。

浙江衞視製片人吳彤在招商大會中宣布聯合優酷平台﹑TVB共三台聯手製作全新綜藝真人騷《無限超越班》，在上星期六（12月17日）正式播出。

當中卡士強勁，由成龍擔任召集人，爾冬陞擔任監製及輔導員，惠英紅及吳鎮宇擔任監製、佘詩曼擔任無限經理人，而且嘉賓方面更有鄧萃雯﹑張可頤﹑許紹雄﹑趙雅芝﹑湯鎮業以及車保羅。

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▲ 要好好裝備自己。

成出色動作演員下苦功

作為召集人的成龍，亦籍此機會分享當演員必需要時刻裝備自己，而且品行是相當重要，又向一班參賽藝人傳授多年的演藝經驗。

他說：「很多人拿我跟李小龍比，說是李小龍第二，但我不可能跟他比，因為他是不可替代的。我們不要做第一，我們要做唯一。」

之後成龍揀選幾位學員，重現《新警察故事》的情節，他更親自示範拳擊動作，他說：「每次要練500拳，要打4組。」，即是成龍練習時要打出2000拳，相當厲害，可見要成為出色動作演員並非容易，必需要下苦功練好基本功。

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做演員要有好品行

有學員問到成龍不想與那一類型的年青演員合作，他指要看人品，很多時都會在圈內聽到個演員好不好，並教大家要「先做人後做事」才會跟他們合作。

隨後學員沈月問到成龍在拍戲時候有否遇過特別沒有自信的情況，他直言遇過太多了：「我拍《警察故事》跳燈也是拼命出去，我不是超人，我也怕，所以為何現時我保護那麼多人，因為我看見太多人受傷，包括我自己。」

成龍續指到美國拍戲時英文不好：「我可以背一個台詞一個月，我發夢也背着那句台詞，亦因發音不準而頻頻NG，最終說得對，他們大讚好我今天發音好，沒有人注重我打得有多好，當時我覺得不能這樣下去，所以我放棄了美國市場。」

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