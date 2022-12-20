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【派帽疑雲】捲入「派帽」事件成嫌疑男歌手　 MC張天賦首度開腔回應

娛樂 12:04 2022/12/20

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MC被瘋傳為派帽男歌手！

在上星期，無綫J2台節目《不正常愛情研究所》的客席嘉賓文頌男（Koba）揭露一位知名歌手做姦夫，Koba即場更提供兩大提示，令當事人身份呼之欲出。

由於節目中提到該知名男歌手的名字是兩個英文字母，故不少網民也指MC（張天賦）是「派帽」嫌疑人。

正在籌備下月處男紅館騷的MC，他在日前出席活動時首度就事件作出回應！

【This is MC】張天賦踏紅館開騷感覺夢幻　MC未因外間評語影響自己

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MC淡定回應

對於被指是派帽嫌疑人，MC表示自己最近未有留意到相關的新聞：「但係如果講到咁又提起我嘅話，即係我唔知啦吓，咁就算啦。」

MC強調最重要的是做好自己，畢竟也無法控制別人的說話，而且外界的批評亦無法改變。

另外，MC指自己在這一年來一直成長，學會面對傳聞，未因而影響自己的心情。

最新影片推介：丁子朗專訪

勇於接納評語

MC早前接受TOPick專訪時談到面對網民評價時的心態，「其實自出道以來，我覺得自己的心態也不斷地調整，不會因一部份的評語而影響自己。我的確需要在認識自己的過程中不斷地聽不同的意見，再看看自己的不足。如果覺得自己有不足的話，就自然會作出改善。」

他突然提起自己一個近年的改變，並說得相當興奮，他分享道：「自己以前經常會『單邊嘴笑』，不知何時開始會露齒笑並且笑得瞇著眼，可能笑容的改變也可避免引起誤會，當然也可能是我當時是很開心呢！」 

（陳慧安 攝）

曾與Ash傳緋聞

參加《全民造星IV》入行的鍾卓穎（Ash）在今年1月3日公布離婚後，在同日晚上被網民指她「派帽」偷食曾合作《時候不早》MV的MC，網民上載相片指二人在是上個月的平安夜同於黃埔某超市購物。

可是其實此照片影得不太清楚二人的樣子，但網民用平時衣著打扮斷定相中人是Ash與MC。

同時，有網友在Ash前夫阿龍的最新帖文下留言稱：「難怪平安夜那晚在黃埔超市見到Ash同MC一齊買東西......」至於阿龍回應：「不是啊平安夜他跟我一起過啊。你是看到幽靈嗎？」

但該網民反問：「當晚8時左右，你確定你跟Ash在一起？」而Ash前夫轉話題稱：「好啦不要再說這些了，要開開心心的過每一天」。然後阿龍解釋當日是慶功宴，所以Ash與MC一起而已。

MC回應時就解釋與對方只是普通工作合作夥伴：「因為嗰日冇嘢做，所以就一齊行超市。」

被問當時Ash未宣布離婚，而且當日是平安夜，為何不奇怪她在大節日卻不陪丈夫？MC回答：「我冇諗太多，嗰日都係即興搵朋友，去超市得兩個人，但之後一齊去party仲有其他朋友。」他又指彼此不相熟，所以不清楚對方婚姻狀況。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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