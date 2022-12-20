【新冠肺炎】內地新冠患者現罕見詭異症狀　雙眼狂腫淚流不止舌頭牙齒發黑

▲ 內地新冠患者現「罕見詭異症狀」。

內地防疫漸見寬鬆，不少自稱確診新冠肺炎的網民，近日均勇於在網上分享染病後，出現的各種古怪症狀，如常流眼水，令雙眼腫成一條線般；有人則指自己確診新冠後，舌頭和牙齒都變黑了！

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據內地傳媒報道，河北有男子於上周五（16日）自拍影片並在網上分享，稱原本一臉帥相，擁有大眼睛雙眼皮的自己，染疫後眼痛之餘，哭到眼腫僅剩一條線，形容「脫相了皺紋都冒出來了」，還戲稱感染「哭株」，更自嘲全內地都沒幾個人有這種症狀。惟本月18日，男子再發影片表示眼睛已消腫。在短短2日，男子眼部有如此大變化，有網友懷疑是否男子自身藥物敏感，多過與疫情有關。

另一方面，天津一名男子亦因其奇葩症狀被內地網民熱議。該名男子在確診新冠肺炎後發現自己的舌頭和牙齒都變黑了。從他上載的影片可見，他將口張開時，舌苔明顯帶有黑色，連牙齒縫隙中也能看到黑色的痕跡。男子還表示自己染疫後，全身發痛兼畏寒：「感覺像是剛做完大手術」，又指自己可能患上「黑毛舌」，有網友則笑稱他中了「黑株」。

此外，內地演員「小沈陽」早前亦自爆感染新冠，最大的不良反應是面部過敏，從他上載的照片，可以看出他整張滿是汗水的臉泛紅並腫脹，網友則調侃他中了「腫臉毒株」。

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責任編輯：羅嘉欣