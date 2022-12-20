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【縱火案】港鐵南昌站對開隧道起火　26歲女露宿者燒傷警列縱火案調查

社會 11:18 2022/12/20

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港鐵南昌站對開隧道起火，26歲女露宿者燒傷警列縱火案調查。

港鐵南昌站對出發生火警。昨（19日）晚10時40分，多名市民報警指，與南昌站C出口相連、通往深旺道的1條行人隧道起火，火勢猛烈，冒出大量濃煙，站口與隧道之間大幅玻璃被燒至爆裂。及至今日（20日）凌晨消防員大致將火救熄。火警中，1名26歲女子燒傷及吸入濃煙，被送院治理。警方列作縱火案跟進，交由深水埗警區重案組接手調查。

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火警中受傷的26歲女子姓張，現場消息指她在涉事隧道內已露宿數月，火警發生時她二級燒傷，燒傷手及肩膊並吸入濃煙不適，全身赤裸跑出隧道逃生，由救護車送往明愛醫院治理，其後再轉往廣華醫院留醫。

港鐵稱，事件發生在昨晚約10時35分，南昌站C出口外1條政府隧道發生火警。受火警影響，車站火警鐘響起，車站隨即通知車務控制中心，並即時關閉車站C出口。事件中，沒有接獲乘客受傷報告，車站仍維持正常運作，列車服務未受影響。港鐵會詳細檢查火警有否對C出口造成損壞。

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責任編輯：陳麗娜

 

 

 

 

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