【聖誕2022】聖誕派對6款打卡蛋糕　聖誕老人+精靈企鵝＋旋轉木馬

▲ 聖誕派對當然要有個打卡蛋糕，這款聖誕精靈迎聖誕（$1,088 / 7吋，Bombshell）是不錯的選擇。(食店提供)

本周六便是平安夜，周日是聖誕節，如果要舉辦派對現在便要開始籌備，一個搶鏡的聖誕蛋糕當然不能少，坊間不少餅店推出節日蛋糕，以下6款賣相精緻，絕對是打卡首選。

1. 聖誕精靈迎聖誕

以外形生動的聖誕精靈做主角，他拿着糖果及禮物準備派發，小朋友見到一定喜歡。蛋糕外層以白朱古力造成，內藏甜蜜聖誕小吃，如聖誕雪及聖誕樹花牛油曲奇、趣致薑餅人、糖霜幸運星。還有其他人氣甜食，包括士兵造型朱古力、雜錦啫喱糖、棒棒糖、啫喱豆等，十分豐富。（$1,088 / 7吋，Bombshell）

2. 冰雪繽紛

眾多雪人排排企站在聖誕樹上，陣容相當強大。蛋糕以伯爵茗茶做主題，內藏奶油彩虹蛋糕，入口幼滑，輕盈甜美，味道討愛。（$480 / 4吋，Bombshell）

▲ 冰雪繽紛（$480 / 4吋，Bombshell）

3. Santa's Joy蛋糕

聖誕老人拿着禮物手舞足蹈，動作生鬼。這款栗子鮮忌廉蛋糕，以栗子鮮忌廉、蛋白酥皮、法國呍呢嗱戚風及豐厚的鮮忌廉製成，香甜可口。（$580 / 4吋、$1,050 / 6吋，Ms B's CAKERY）

4. 紅桑子呍呢嗱朱古力慕絲蛋糕

蛋糕以聖誕老人圓渾的肚子做設計靈感，滿有創意。打開「肚子」，裏面是紅桑子、呍呢嗱和朱古力造成的慕絲蛋糕，充滿甜蜜的聖誕氣氛。（$368 /15cm、Nina Patisserie）

5. 慈善Flippy's Festive Parade

Vive Cake Boutique期間限定精品店早前進駐中環置地太子，還特意創作這款以奇妙精靈企鵝Flippy為主角的蛋糕。口味可選3款，包括柔滑輕盈的紅絲絨蛋糕配忌廉芝士、香濃的朱古力蛋糕配朱古力甘納許，以及人氣的香蕉蛋糕配朱古力牛油忌廉和脆珠。Vive更會把售出的「Flippy's Festive Parade」的7%收益捐贈至指定的慈善夥伴，於今個聖誕展現施與精神。（$1,680 / 5吋X 5吋、$1,980 / 6吋X 6吋，Vive Cake Boutique）

▲ 慈善Flippy's Festive Parade（$1,680 / 5吋X 5吋、$1,980 / 6吋X 6吋，Vive Cake Boutique）

6. 旋轉木馬 The Enchanting Christmas Carousel

蛋糕以旋轉木馬為靈感，華麗的手造蛋糕以代表聖誕節的紅色為基調，襯托品牌標誌性的粉紅色，上層更有如繽紛的派對舞台，讓精巧的聖誕樹在上面徐徐轉動，閃爍耀目光芒，讓佳節倍添浪漫氣氛。蛋糕口味可選紅絲絨蛋糕配忌廉芝士，或朱古力蛋糕配朱古力甘納許等。（$2,180，Vive Cake Boutique）

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INFO

Nina Patisserie

電話：9141 3019

Bombshell

電話：6388 5254

備註：須於5天前預訂

Vive Cake Boutique

電話：9602 2869

備註：須於3天前預訂

Ms B's CAKERY

電話：2530 0203

備註：須於3天前預訂

記者：招美寶