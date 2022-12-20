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【世界盃2022】「美斯熱」全城盡抽球王水　「香港親筆簽名」被炒賣最高達百萬港元

娛樂 11:55 2022/12/20

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熱門 美斯 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

美斯「親筆簽名」被炒賣。

今屆世界盃由球王美斯（Lionel Messi）帶領下，阿根廷隊睽違36年再度奪得冠軍。現年35歲的美斯今屆最後一次出戰，夢圓捧走「大力神盃」，難怪全球球迷零舍興奮。

不少圈中藝人是美斯的忠實粉絲，紛紛在社交平台大晒穿著10號球衣的波衫，當中蔡卓妍（阿Sa）所穿著的更有美斯親筆簽名，認真威威！

【世界盃2022】美斯由侏儒症成阿根廷球王　驚人年薪夠每日買一部BMW 8

全球掀起「美斯熱」，不少網民隨即動起搵錢腦筋，在二手交易平台上放賣「香港式」美斯的親筆簽名。

有賣家聲稱：「美斯上次黎（嚟）香港食飯嘅時候簽嘅，只求好客。」、「完咗決賽喺卡塔爾簽俾我嘅，由於太急所以淨係拎咗張白紙去簽。手快有手慢冇，美斯仲要拎埋金球獎，好快會俾人搶完，誠心要可以俾個友情價你🙏🏽」、「冇睇波 唔知係咪好出名嗰個美斯，14年黎香港果陣喺大球場簽既。冇帶紙，遞左枝筆比佢就簽左落我隻手，8年冇洗過手。二手全新 字冇甩」

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炒至百萬元

「親筆簽名」出價由最低5萬元起跳，最高更達999,999元，非常猖狂。不過，這批簽名明顯是冒牌貨，「美斯」中文兩個字又豈會出自其本人手筆呢？相信網民為開玩笑居多。

不過其中一個於印有燒肉店名紙張上的「Lionel Messi」簽名，英文名字看落較為「仿真」。但是美斯本尊的簽名是以草寫方式，而非正諧，所以大家千萬不要被騙喔！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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