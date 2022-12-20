【靚媽出埠】零避孕KOL花個半鐘帶6孩出門　Sydney陀B照孭女滑雪

▲ 零避孕KOL陀B孭女滑雪。

台灣網紅Sydney早前於專頁「林叨囝仔 The Lins' Kids」宣布懷上第7胎，掀起網民高度討論，而趁著聖誕節前夕，Sydney更一家八口往日本旅行，陀B的她享受滑雪樂趣，全不懼怕。

Sydney於專頁分享在日本滑雪的照片，陀著B的她揹著細女薇薇滑雪，她開心道：「從山頂滑下山的風景，是我心中最美的畫面，好期待可以跟懷裡的孩子分享。」

【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎 陀住B照攜6個子女齊去旅行

懷孕孭女滑雪

Sydney續說，一滑就滑足幾個小時，由山腳到山頂，再從山頂到山腳，身上揹著20多磅重的B女，對這位靚孕媽全沒難度。

另外，揹住細女的Sydney更照樣搬行李，她說：「像我今天⋯⋯從早上8點多陪孩子挑雪具，接著滑雪一路揹到下午4點，只有中間吃飯放下來20分鐘，連續8小時，完全沒累，難怪又忘記自己還在懷孕這件事。」

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網民表示佩服

網民大讚Sydney為最強孕婦，當中網民留言：「超強的～真心佩服妳！不過還是要注意安全！」、「超強的！我背一個寶寶都覺得做什麼事都不太方便了，你居然還背著滑雪，佩服地表最強的孕婦」等

帶著6名子女出埠真的不易，出發前Sydney為執拾行李而頭痛，笑言在家裡快被行李淹沒，更留言道「8個人前往雪地堪稱大遷徙，差不多把整個家都要搬走了」

而日前出發往滑雪前，Sydney夫婦要為6名子女打點一切，安排他們穿上雪褲等裝備，事後她說：「另如此慶幸我不是生在雪國，不然我應該不敢生這麼多小孩，整裝出門都是1.5小時．」

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婚後不避孕

Sydney跟丈夫結婚12年，兩人經常於社交平台分享夫妻日常與育兒生活，專頁有21萬人追蹤。

之前從事保險業的Sydney，21歲時和大她10年任獸醫的丈夫結婚，兩人婚前就達成共識，決定婚後不避孕。因為他們認為小孩是上帝的恩典，來幾個就生幾個。結果因為夫妻十分恩愛，她在22歲生下長子，之後平均每2年生1個，現時育有2仔4女，她也不時在社交平台分享一家日常事。

在今年10月於社交平台公布懷有第7胎，讓她大為驚喜表示：「生命的誕生是祝福，也是見證我們夫妻倆愛的印記。」

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