【新冠肺炎】化學博士K Kwong不足90天再確診　分享兩次染疫徵狀細節

▲ K Kwong不足90天再確診，分享兩次染疫徵狀細節。

新冠肺炎疫情持續，本港昨日（19日）新增15,383宗確診。而化學博士K Kwong（鄺士山）繼今年9月中招後，在不足90天後透露再度確診，並公開首度及二次染疫的情形。

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K Kwong在上周三（14日）於社交平台分享，指自己不足90天又再度確診，且為無徵狀感染，當日K Kwong就再度進入竹篙灣社區隔離設施，接受隔離。直到昨日連續兩天檢測結果呈陰性，獲准離開竹篙灣。

今日（20日），K Kwong再公開確診細節，比對兩次染疫情形。K Kwong指，自己在9月15日首次染疫時只有輕微症狀，低燒至36.8℃至37.6℃，血氧正常，有咳嗽，尤其是睡覺時會不斷咳嗽，一直咳到12月頭。此外，他亦透露自己有少許喉嚨痛，但未有失去味覺、嗅覺。

至於在本月14日第二次染疫時，K Kwong完全無症狀，沒有發燒，體溫維持在35.8至36.8℃，血氧正常，沒有咳嗽，只有輕微喉嚨痛，僅痛了2天，也沒有失去味覺及嗅覺。而兩次染疫，K Kwong都有服用新冠口服藥Paxolvid。

K Kwong表示，長新冠後遺症對他的影響更大。有行山習慣的他，表示染疫後只有未確診時一半的「功力」，走平路快一點都會很像缺氧般，仿如在4,000多米高的位置行山般，頭髮、鬍鬚生長緩慢，囑咐大家要小心點。

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責任編輯：羅嘉欣