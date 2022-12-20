【四大天王】張學友讚現時新人利害 　自揭近年冇收入不願當業主

▲ 張學友認為新人不易做。

歌神張學友入行逾30年，唱過不少經典名曲，至今仍令人聽出耳油。近日他亮相香港電台節目《香港機遇》接受周振基教授訪問。

被封為香港樂壇「四大天王」之一的張學友，唱功實力不容置疑，當年他於1984年參加《全港十八區業餘歌唱比賽》取得總冠軍入行，此後開展他歌唱之路。

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▲ 張學友大讚現時新人很厲害。

大讚現時新人唱跳了得

談到現時新舊歌手的分別，張學友直認現時新人比較辛苦：「我哋以前有好多空間，所謂空間就係你真係唱得唔好，或者跳得唔好，啲人仲會話慢慢嚟啦！隔咗佢一年表現有好啲，啲人會話有進步有進步，以前空間比較大啲。」

他續讚時下新人相當厲害：「他們一出嚟跳舞跳到嘭嘭聲，個個都係郭富城，佢哋一出嚟就要已經準備好，我哋以前就爭啲，我覺得佢哋依家犀利啲。」

學友又指他們與以前的做法相比大有不同：「我哋以前可以邊學邊做，依家佢哋冇得邊學邊做，佢哋出嚟係有系統性訓練咗，然後出嚟比賽，比賽贏咗後就要即刻企上台，我覺得佢哋好犀利，嗰班新人企喺台，唱得㗎啦喎，加速咗好多、壓縮咗好多。」

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巨星不再？

提到以前有多位巨星包括四大天王﹑張國榮、梅艷芳等多位巨星，很多人批評現時歌手難與以前比較，沒有真的「星」，對此學友認為是演藝事業發展方向不一：「我哋以前係好區域性，淨係香港，啲人又少娛樂，大家淨係睇住嗰樣嘢，咪好容易一個人變成一個焦點。」

他續說：「以前嘅媒介，通常搵到一個目標，大家會一齊做嗰個目標，例如以前我哋喺中文金曲、勁歌金曲、叱咤，多數都有獎；但後尾發展咗，依家各自為政，焦點唔集中嘅時候好難做到一啲所謂明星，因為大家唔係同一時間睇住一樣嘢，變咗各自鍾意唔同歌手，變咗分得好散，最主要係娛樂冇咁集中，以前係好集中。」

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當年靠拍戲搵外快

至於談到現時流行金曲已不復再，學友以其經典名曲《每天愛你多一些》為例，他指當時有30多個星期都在那個榜上面：「即係有大半年，之後仲要過咗之後，冇耐又播，咁樣嘅播放率同關注度，好自然會變成金曲，因為好多旋律你聽一次會唔記得，聽十次你想唔記得都唔得，聽100次你就自己識唱，咁就變咗你嘅歌。」

另外，學友憶述以往唱歌收入不穩定，故要靠拍戲搵外快，亦是他有段時期的主要收入來源。

他說：「例如我一年拍7部，我知道嗰年我收入有幾多，計到我收入有幾多，所以有一段時間係我嘅主要收入。」

▲ 自揭近年冇收人

近年冇收入不願當業主

有傳張學友2004年因金融海嘯成為雷曼苦主，蝕了4000萬一半身家，更因此要全面復出，密密出唱片、登台、開巡迴演唱會，努力掘金。

學友自揭近年沒收入，投資也傾向保守，多數選擇低風險類別，現在所持有物業全是自用，物業亦並非他主要投資：「所有冇自用嘅物業我都賣返晒出去，所有物業，倉庫也好，住又好，寫字樓又好，都係自己買嚟用。」

他認為當業主很辛苦：「佢漏水、樓上漏水又關你事，水渠爆咗又係你去整，好多嘢，我份人冇乜安全感，我係要好大安全感。」

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