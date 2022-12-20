【昏迷女童】天瑜臉部無故紅腫入NICU　需2周抗生素治療留院度聖誕

▲ 天瑜臉部無故紅腫入NICU，預期在醫院過聖誕。

本港7歲女童周天瑜歷醫療事故，全身癱瘓臥床留院逾兩年半，之前家人接天瑜回家，其後重回兒童醫院。近日，天瑜右臉無故出現紅腫，腫至睜不開眼睛，更連帶左臉及耳朵也紅腫，需轉入瑪麗醫院NICU，現接受抗生素療程慢慢好轉，不過，預計天瑜需要留院度聖誕。

天瑜右面紅腫入NICU

天瑜爸爸昨日（19日）在facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」發帖，更新天瑜的消息，日前天瑜臉部紅腫，原因不明，現已送往瑪麗醫院NICU接受治療。

12月13日晚上，醫護發現天瑜右面出現紅腫，懷疑是皮膚過敏，為她注射抗生素，但過了3天情況沒有改善，連左邊臉都出現紅腫。為安全起見，12月17日，天瑜轉往瑪麗醫院NICU新生兒深切治療部，作詳細檢查及監察，幸好經電腦素描及多個不同部門的醫生檢查，發現只是一些軟組織發炎，沒有含膿情況。

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疑蚊叮傷口被細菌感染

周父發布探訪天瑜的影片，初時天瑜整張右臉紅腫，之後左右兩邊耳朵都紅腫，眼皮腫至睜不開眼，右邊臉明顯比較嚴重。而影片字幕提及有護士曾在天瑜出現面紅腫的當天，看到天瑜右面有出現類似蚊叮的痕跡，懷疑是蚊叮的，傷口被細菌感染，引起發炎及紅腫。然而，確實原因不明。

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另外，天瑜雙手出現水腫，爸爸觀察女兒雙手時，發現她手背上出現布滿多個針孔傷口，醫生說在她手背和腳背上已找不到適合的血管給她注射，所以只能在大腿上再找血管開一個導管作注射用。

預計留院度聖誕節

19日（昨日），天瑜臉上已經開始消腫，眼睛可睜開，比較有精神，會給爸爸反應。醫生提及驗血後發現各指數慢慢回復正常，預計天瑜注射2星期的抗生素療程，所以估計今年聖誕節，她只能在醫院度過，而天瑜的情況慢慢好轉。

爸爸安慰天瑜，承諾會經常探望她及送聖誕禮物，待女兒好轉再次帶她回家。網民看見天瑜狀況大感心痛，紛紛為小天瑜打氣，希望盡快消腫，可以早日回家，再次跟爸媽和哥哥一家團聚。

醫療事故至今歷2年半

天瑜的醫療事故一直受到關注，她患上橫紋肌肉瘤，在4歲時腦內腫瘤縮小至可接受手術切除，在2020年5月於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，其後昏迷成為植物人，一直在留院至今有逾2年半。11月初時，爸媽一度接天瑜回家住，之後重回醫院完成各項健康檢查一切正常，是次回家證明家人籌備工作没白廢，有助日後再次接天瑜回家。

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責任編輯︰顏紫燕