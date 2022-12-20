【堅毅不屈】歷經10多次手術兩度截肢 17歲女生勇抗骨癌奪佳績立志當社工

▲ 周欣潔立志做社工。

新加坡近日有一個令人十分感動的勵志故事，一名女生於12歲時確診骨癌後經歷兩度截肢，但依然沒有打擊到她的生存意志，幾經辛苦並在師長和同學的幫助下完成學業。她除了堅強樂觀的生活以報答父母的恩情，更立志當一名社工回饋社會，令人動容。

綜合新加坡媒體報道，該名女學生名周欣潔今年17歲，於2017年12月時患上骨癌。周欣潔隨後接受了為期3個月的化療，但可惜未能制止癌細胞的擴散，醫生表示必須做右腳膝下的截肢手術保命。周欣潔憶述說，

得知患癌時，我很害怕，因為我不了解什麼是骨肉瘤，也擔心未來將發生的事。我更不想因為生病成為父母和妹妹的負擔。

她的父親周文生說當時他和太太也感到十分迷茫下不了決定，最後是女兒決定接受截肢手術。

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周欣潔的母親李雪妮表示女兒的懂事令她感到十分心痛，

女兒曾在手術前一晚叮囑她記得要吃東西，以後裝上義肢，要跟她一起逛街。

手術後，周欣潔出現了不少的併發症而要經常出入醫院，周母表示當時的社工對他們一家人給以很多的幫助和鼓勵。此外，在住院的期間，補習老師也常到醫院幫助周欣潔學習。

經歷了為期8個多月的手術和治療， 周欣潔於2019年才正式入讀文殊中學。很可惜，她就讀中二時骨癌復發，當時發現右骨盆有一個10厘米的腫瘤，需要切除右臀骨並進行化療。面對癌症的再次來襲，周欣潔還是表現出堅強的意志，

我一直盡量保持樂觀和正面的心態、避免胡思亂想，因為我不想讓給予我支持和鼓勵的父母擔心。

慶幸的是，第二次手術後周欣潔的情況終於穩定下來，現在只需要每隔半年回醫院覆診便可。周母感激的表示女兒患病到康復這一段路，一直都得到不少的師長和同學關心及照顧。住院時， 周欣潔的朋友會打視像電話關心她；回校時，老師特別把上課及活動地點安排在一樓方便她上落，午飯時同學們也會推她到飯堂吃飯。現在，在生活上周欣潔也可獨立完成不少事情，好像自己撐著枴杖坐巴士到朋友家玩。

周欣潔憑藉堅毅不屈的精神，今年終於拿到了N水準（新加坡教育部和英國劍橋大學考試部共同主辦的統一考試）的會考成績。她更立志想當一名社工，因為她在患病期間一直得到社工的開導，所以也想像他們一樣幫助社會上有需要的人，

既然事情發生了，我現在只想過好生活……我希望可以如願進入理工學院的社會科學系。

周欣潔的父母表示學業並不重要，對他們來說最重要是女兒能健康快樂的生活，

女兒很堅強，看到她能笑著面對逆境，也讓我和妻子找到堅持下去的力量。

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責任編輯︰王明芳