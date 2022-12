【Time to Let Go】歷親人及愛貓離世打擊　Kerryta學懂釋懷：不代表會忘記

▲ Kerryta唱出堅強自主。

前Dusty Bottle成員Kerryta(周子涵)獨立發展以來,一直以型格跳舞曲風受到好評,近日Kerryta推出新歌《Time to Let Go》則首唱抒情R&B,並跟唱作女歌手Luna Is A Bep合作,除用 用音樂表達灑脫態度,創作靈感則源自Kerryta曾經歷親人及愛貓離世有關。

新歌《Time to Let Go》找來馮允謙(Jay Fung)作曲,Kerryta解釋:「一直好想跟Jay Fung合作,他也寫了不少demo給我,其中一首只完成了半首的旋律,我和監製Alex都很喜歡,於是就由我們再續寫下去,亦找來自己很欣賞的Luna寫中間一段rap,出來效果十分有驚喜,連Jay Fung都說沒想到有這個火花。」

今次是她首次唱一首抒情的ballad,歌詞看似跟逝去的感情,其實亦有著Kerryta近年的人生經歷。她分享:「這幾年疫情,自己經歷了很多事,如樂隊Dusty Bottle的解散、親人和愛貓先後離世,都是我首次要面對這些傷感事情,至到今年才感到釋懷,明白每一個別離都一定有其意義,亦要感謝生命中出現過這些人和事,令到自己長大。」

她特別喜歡歌詞中這句「塵封到樽裡安葬全也封土」。Kerryta解說:「Let Go不代表忘記,而是把它放在內心一個重要位置,縱然很不捨得,人生也要move on,更要努力做好自己。」

Kerryta表示在歌曲中帶出此正能量信息。「希望大家聽完,能學懂釋懷的力量,可能這一刻未必做到,但要告訴自己一定做得到,而且會做得更好。」

今次這首歌對她如一個階段的總結,明年就要踏出新方向。「音樂上想突出女性力量,不想太老套說教,但想表達忠於自己很重要。」而她亦希望,假如有一日可以開個人音樂會,能跟Dusty Bottle在台上重聚。

記者:區家歷