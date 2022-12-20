【Time to Let Go】歷親人及愛貓離世打擊　Kyretta學懂釋懷：不代表會忘記

▲ Kyretta唱出堅強自主。

前Dusty Bottle成員Kyretta（周子涵）獨立發展以來，一直以型格跳舞曲風受到好評，近日Kyretta推出新歌《Time to Let Go》則首唱抒情R&B，並跟唱作女歌手Luna Is A Bep合作，除用 用音樂表達灑脫態度，創作靈感則源自Kyretta曾經歷親人及愛貓離世有關。

新歌《Time to Let Go》找來馮允謙（Jay Fung）作曲，Kyretta解釋：「一直好想跟Jay Fung合作，他也寫了不少demo給我，其中一首只完成了半首的旋律，我和監製Alex都很喜歡，於是就由我們再續寫下去，亦找來自己很欣賞的Luna寫中間一段rap，出來效果十分有驚喜，連Jay Fung都說沒想到有這個火花。」

▲ 近年經歷不少離別。

今次是她首次唱一首抒情的ballad，歌詞看似跟逝去的感情，其實亦有著Kyretta近年的人生經歷。她分享：「這幾年疫情，自己經歷了很多事，如樂隊Dustu Bottle的解散、親人和愛貓先後離世，都是我首次要面對這些傷感事情，至到今年才感到釋懷，明白每一個別離都一定有其意義，亦要感謝生命中出現過這些人和事，令到自己長大。」

Let Go等代表忘記

她特別喜歡歌詞中這句「塵封到樽裡安葬全也封土」。Kyretta解說：「Let Go不代表忘記，而是把它放在內心一個重要位置，縱然很不捨得，人生也要move on，更要努力做好自己。」

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Kyretta表示在歌曲中帶出此正能量信息。「希望大家聽完，能學懂釋懷的力量，可能這一刻未必做到，但要告訴自己一定做得到，而且會做得更好。」

今次這首歌對她如一個階段的總結，明年就要踏出新方向。「音樂上想突出女性力量，不想太老套說教，但想表達忠於自己很重要。」而她亦希望，假如有一日可以開個人音樂會，能跟Dusty Bottle在台上重聚。

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記者：區家歷

