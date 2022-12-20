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【聖誕2022】ELEMENTS圓方聖誕樹屋小鎮飄雪匯演　消費可享高達$41,800獎賞

休閒消費 12:12 2022/12/20

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熱門 美斯 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

ELEMENTS圓方推出聖誕樹屋小鎮飄雪匯演。（商場提供）

迎接聖誕佳節，ELEMENTS圓方為顧客準備連串精采活動，包括於金區中庭的「聖誕樹屋小鎮」裡，6米高的聖誕樹上布滿著洋溢窩心暖意的小樹屋， 神秘雪白馴鹿亦會炫目登場。每日由12nn至9:30pm期間，每半小時會進行一場飄雪匯演。商場亦會與香港聲樂學院、拔萃女小學、王仁曼芭蕾舞學校等合作，為顧客獻上以冬日佳節為主題的舞蹈及歌唱表演。

而由即日起至12月27日期間的逢周日及公眾假期，聖誕老人會於指定時段驚喜亮相，與大小朋友合照留念。12月31日及2023年1月1日的指定時段裡，更會有雜技巡演，以妙趣橫生的方式與顧客展開新一年。

消費滿指定金額及用東亞銀行信用卡可獲額外消費獎賞。（商場提供）

商場由即日起更推出「Time to Celebrate Together消費獎賞及東亞銀行額外消費獎賞」，顧客以指定的電子貨幣於場內時尚服飾商戶消費滿指定金額，可獲得不同獎賞︰

  • 滿$2,000可享總值$2,000獎賞
  • 滿$10,000可享總值$5,000獎賞，憑東亞銀行信用卡消費可額外獲贈$250 商場電子禮券
  • 滿$30,000可享總值$16,000獎賞，憑東亞銀行信用卡消費可額外獲贈$800商場電子禮券
  • 滿$60,000可享總值$40,000獎賞，憑東亞銀行信用卡消費可額外獲贈$1,800商場電子禮券

聖誕樹屋小鎮
地址︰ELEMENTS圓方金區
日期︰即日起至2023年1月2日
時間：10am-10pm

記者︰黃依情

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