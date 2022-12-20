【無品食客】港男不滿甜品店傳濃烈榴槤味　發爛渣倒刨冰落地

▲ 港男不滿甜品店傳濃烈榴槤味，「發爛渣」倒刨冰落地。

經營食肆最怕遇惡客。日前，一對情侶光顧銅鑼灣一間甜品店，期間因不滿店内其他客人進食榴槤甜品味道太濃郁，竟突然倒掉自己點的刨冰，令店家感到憤怒無奈。

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有關店家在周日（18日）於IG專頁發佈帖文，寫道「萬大事有商量，唔使咁嘅」，氣憤指斥一對情侶客人。店家表示，事發於上周六（17日）下午6時至7時，該對客人在入座後叫了1份「lotus冰」，進食期間，男客人走到正門並將門打開，而店員以為是男子覺得熱，於是打開了店舖後門與冷氣，再關上一半正門。之後，店主發現店門打開，以為有客人出入時無手尾，便慣性關上門。直至該對情侶離開，男客人才告知店家，店内榴槤味很臭，但員工還數次關上門，令他不滿。

店家亦公開閉路電視片段，可見該對情侶至離開前，男客人面色凝重，似是非常不開心。他先示意女朋友離開，女方準備起身時，搭手上前似是安慰對方情緒，之後便起身離開。之後，男子反轉桌上的刨冰碗，將未吃完的刨冰全部倒在地上，疑似發洩不滿；期間，女方扭頭看了一眼，也未加以阻止。男子最後用紙巾抹手後便拿起背囊離開，而坐在前方的其他客人應未察覺事件，沒有人回頭查看。

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店主表示，因當時有其他客人正在吃榴槤甜品；而男客人的激進行為也令她直言「一向好少嬲，今次真係有少少動真氣」：

沒要求我解釋或對答直接離開，整件事完全屬缺乏任何溝通。本人想說的是，無論發生什麼事，和我們提出，只要合理的我們都會盡量配合。如果購買後才發覺榴槤味太濃烈，實在無法逗留，我們也絕對願意退款或換外賣，實在不用做這行為，影響他人。

同時，店主讚揚事發時當值的2名店員，在事後默默做清潔，沒有影響到其他食客。

事後回應

昨日，甜品店店主再發文表示，當事人已致電並為事件道歉，亦承認他當日一直沒有向店家提出要求和溝通，直至倒掉刨冰，在離開時才說出因濃烈榴槤味感到不滿。店主也真心希望當事人不要再對其他餐廳做出同樣行為：

好多餐廳(尤其甜品酒吧等等)這幾年都捱得好辛苦，希望大家多點支持，少點負能量。希望大家開開心心過聖誕！

網民怒斥：無品到一個點

事件曝光後，男食客的行為引起熱議。網民紛紛斥責其「衝動、無品」，且浪費食物、不體諒清潔人員。

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責任編輯：羅嘉欣