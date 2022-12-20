【男人最痛】男藝人長年飲紅茶少飲水　排血尿送院驚見腎結石達0.7厘米

▲ 男藝人長年飲紅茶少飲水排血尿，送院驚見腎結石達0.7厘米。

都市人工作忙碌，但記得勿忘飲水。現年41歲的台灣節目主持人阿翔（陳秉立）近日透露，兩年前綵排一場大型跨年節目時，因「痾血尿」被緊急送院，最後發現是腎結石所致，大部分結石雖已震碎，但目前體內疑似仍留有0.3厘米的小石頭。阿翔指，已明白飲水重要性，每日至少會飲2公升水。

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阿翔昨日（19日）出席跨年活動記者會時，提起兩年前「痾血尿」的狀況時，仍猶有餘悸，憶起當時排尿時痛苦，指「上廁所有血尿，我看到嚇一跳去檢查，就醫發現有0.6、0.7公分（厘米）的結石，馬上安排震碎手術！」最終阿翔因要躺臥休息，無法參與當日綵排，令自己非常尷尬。

阿翔認為自己之所以有腎結石，與其生活習慣有很大關係。他坦言自己從前很愛飲紅茶，飲水又太少，懷疑因此種下病根。經此一疫，阿翔的老婆Grace經常提醒他要多灌水，日日喝至少2000c.c.的水，飲水量和從前差很大，笑言自己現在常去廁所。

被問到目前腎結石情況，阿翔透露體內疑似還有0.3厘米的小石頭，但有變小，每天與它和平共處：「沒復發就沒去理它，打算過完年要去全身健檢。」屆時才會知道腎結石究竟還殘存多少。

本港腎病科醫生何仲平曾表示，腎結石是一種在腎臟或者尿道中形成的硬晶體物質，這種結石的形成是尿液中鈣、尿酸鹽、草酸鈣、磷等微粒積聚的結果。尿液中這些物質數以百萬的結晶日益增大，最終形成了結石：

所以喝水不夠，是生成腎石的主因。

何醫生稱，腎石若在腎內是不會感到痛，但進入輸尿管就會劇痛。結石的大小與疼痛程度無關，小而粗精的結石，通常比大而圓滑的結石引發的疼痛更多。至於腎石持續阻塞，就可引發腎功能損傷。

每天喝多於3公升水

要預防腎結石，可留意飲食。何醫生指出：「首先要大量喝水，每天喝12至14杯（多於3 公升），若體力勞動者需要攝入更多水份。另外，每日排尿量比飲水量更為重要，每日應多於2至2.5公升，當然也要視乎實際情況，譬如戶外活動排汗多者，也是排出體液的途徑。還有一點是汽水少喝為妙，一來糖份高二來它含磷酸。」

何仲平醫生也表示，如攝取過量的鹽份，會增加尿液中鈣的排出從而增加鈣結石形成的風險，故應避開醃菜、鹽漬零食等食物為宜。

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責任編輯：羅嘉欣