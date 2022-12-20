【真人海賊王】激減132磅後疑患罕見病　少年臉皮能拉開10CM

▲ 少年激減132磅後疑患上罕見病，臉皮能拉開10CM。

著名日本動漫《海賊王》中的主角路飛可伸縮皮膚，而內地一名年輕男子的臉部皮膚亦彈性十足，甚至可拉伸到10厘米，男子為此哭笑不得，笑言自己沒有如路飛般「吃過橡膠果實」。惟有網民指出，男子極有可能是患上一種罕見病，建議他趕緊去求醫。

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據《秒聞視頻》報道，來自黑龍江哈爾濱的男事主，上周五（16日）分享一段影片。片中他使勁拉扯自己的臉皮，一鬆手立即彈回去，沒有疼痛感，整張臉的皮膚既鬆弛又緊繃，畫面相當驚悚，有網民留言稱看後，也情不自禁拉一下自己的臉。

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該男子表示，自己以前體重達120公斤（約264磅），減去60公斤（約132磅）後，發現臉部皮膚比較有彈性。有網民看後震驚表示：「光腿神器穿臉上了…」、「路飛的橡膠果實能力者」、「我還以為是長假人皮」。

相關影片引來大量網民熱烈討論，對於該男子的情況提出不同看法：

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埃勒斯-當洛斯症候群（英語：Ehlers-Danlos Syndrome，縮寫為 EDS），是一種罕見遺傳疾病，因膠原蛋白（第1型或第3型）生成的缺陷，造成結締組織異常而產生。特徵是會使病人身上部分肌肉與關節組織，逐漸變得異常柔軟、有彈性，之後漸漸鬆弛。而其他特徵也包括：皮膚有高度伸展性、皮膚和血管較為脆弱，傷口癒合比較慢，關節活動範圍的過度增加，所以也被稱為橡皮人症候群（Rubber man syndrome）。

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責任編輯：羅嘉欣