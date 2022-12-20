  • 19°C
香港時間 : 20221220日 (週二) 14:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星豪宅】呂良偉逾千呎豪宅曝光讚老婆理財有道　收入全繳太太：只攞少少生活費

育兒經 13:28 2022/12/20

分享：

分享：

熱門 美斯 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

呂良偉將全數收入上繳老婆。

快將66歲生日的呂良偉近年非常注重養生，看上去完全不像66歲，他不時上載短片教網友做運動，亦間接令豪宅意外曝光，呂良偉的豪宅接近1000呎，放滿名畫及古董，他表示生活富裕全靠老婆楊小娟理財有道，更笑言自己收入所有錢交由太太投資，我只係攞少少錢夠平時生活費，自稱「無產階級」。

最新影片推介:

呂良偉的逾千呎大屋行中式風裝修風格，飯廳放有圓形大餐枱，除了名畫及古董外，還有屏風等高級擺設。而名畫當中要數客廳牆上的超大幅牡丹圖特別搶鏡！而呂良偉經常講朋友到家中作客，有好多朋友都在他家中拍照，豪宅成為了打卡熱點。

兩度經歷過婚姻失敗的呂良偉，在2001年於法國迎娶楊小娟，婚後楊小娟相當「旺夫」，呂良偉無論買「磚頭」定係投資都從未失手，更在內地投資娛樂公司及在內地創立廣告公司，生意遍布全國一線城市，每年營業總額達兩億人民幣（約2.3億港元），其後又投資過千萬在香港開設醫學美容中心。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

呂良偉表示致富原因全靠太太識理財及投資，「我眼光唔及太太，佢投資有道，我自愧不如。基本上我將所有錢交由太太投資，我只係攞少少錢夠平時生活費。」他還笑稱自己是無產階級」。

而呂良偉兒子呂善揚13歲時就到英國留學，因而獨立自理能力很強，現在於北京實習，近年比較少曝光，有傳呂善揚力追甄子丹女兒Jasmine，不過後來呂良偉代為否認，直仔仔當Jasmine只是妹妹。

呂良偉曾經講過叫仔仔搵到錢先好拍拖:「我嘅錢唔屬於你，技能同知識先係你嘅財富，自己搵到錢先真正屬於你，可以自我主宰點用，用我嘅錢要睇我面色，你自己揸主意啦。」

呂良偉拍片教養生。

楊小娟都喜歡中式打扮。

飯廳相當闊落。

劉嘉玲作客。

結婚多年都一樣恩愛。

父子關係很好。

仔仔同呂良偉似朋友。

畫畫。

飯枱大到可以擺一圍。

楊小娟。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【星二代】呂良偉20歲愛兒樣貌憨厚老實　疑暗戀甄子丹女兒慘被請食檸檬
17:02 2021/11/20
【星二代】呂良偉20歲愛兒樣貌憨厚老實　疑暗戀甄子丹女兒慘被請食檸檬
【娛圈新星】呂良偉姪女入行即當女一　呂晨曦參加選美為入行鋪路
14:19 2022/06/23
【娛圈新星】呂良偉姪女入行即當女一　呂晨曦參加選美為入行鋪路
【明星扮靚】呂良偉與老友關之琳敘舊　65歲阿呂靠三招逆齡生長如後生仔
17:07 2022/10/30
【明星扮靚】呂良偉與老友關之琳敘舊　65歲阿呂靠三招逆齡生長如後生仔

你可能感興趣

【星二代】呂良偉20歲愛兒樣貌憨厚老實　疑暗戀甄子丹女兒慘被請食檸檬
17:02 2021/11/20
【星二代】呂良偉20歲愛兒樣貌憨厚老實　疑暗戀甄子丹女兒慘被請食檸檬
【娛圈新星】呂良偉姪女入行即當女一　呂晨曦參加選美為入行鋪路
14:19 2022/06/23
【娛圈新星】呂良偉姪女入行即當女一　呂晨曦參加選美為入行鋪路
【明星扮靚】呂良偉與老友關之琳敘舊　65歲阿呂靠三招逆齡生長如後生仔
17:07 2022/10/30
【明星扮靚】呂良偉與老友關之琳敘舊　65歲阿呂靠三招逆齡生長如後生仔
呂良偉 育兒心得 家庭教育

最高瀏覽

【按摩惹禍】30歲港男泰式按摩被lock頸　致頸動脈撕裂單眼失明
12:37 2022/12/19
【按摩惹禍】30歲港男泰式按摩被lock頸　致頸動脈撕裂單眼失明
【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎　陀住B照攜6個子女齊去旅行
18:01 2022/12/18
【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎　陀住B照攜6個子女齊去旅行
【出軌疑雲】新婚人妻疑丈夫與伴娘曖昧　翻看婚照驚見二人有親密接觸
14:21 2022/12/19
【出軌疑雲】新婚人妻疑丈夫與伴娘曖昧　翻看婚照驚見二人有親密接觸